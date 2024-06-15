Merzifon'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik denetimleri artırıldı

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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanan Ankara- Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Merzifon'da trafik durma noktasına geldi.

Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrollerini yapıyor.

Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları, araç takip mesafelerini korumaları, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması konularında bilgilendirmede bulunuyor.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede önlem alan ekipler, trafik akışını kesintiye uğramadan sağlamaya çalışıyor.