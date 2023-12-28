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Merzifon'da Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Merzifon'da Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı konferansı düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi. Konferansa okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Konferansta konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed İkbal Güler, Mehmet Akif Ersoy'un Türk tarihinin önemli bir şairi olduğunu ve aynı zamanda önemli bir fikir ve düşünce adamı olduğunu vurguladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise Ersoy'un vatan sevgisi ve milli değerlere olan bağlılığını vurgulayarak, mirasının genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Merzifon\'da Mehmet Akif Ersoy\'un vefatının 87. yılı konferansı düzenlendi
28.12.2023 - 17:17,
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

Merzifon Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Akif Gülle Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed İkbal Güler, buradaki konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un Türk tarihinin en önemli şairlerinden olduğu kadar, önemli bir fikir ve düşünce adamı olduğunu belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise Ersoy'un vatan sevgisi, milli değerlere olan bağlılığı ve edebi mirasına dikkati çekerek, milli şairin mirasını yaşatılması ve genç nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Ersoy'un hayatının her anında mücadele, başarıya olan inanç ve kararlılığı ile daima umutlu, samimi ve ahlaklı bir ömür sürdürerek herkese örnek olduğuna işaret eden Yozgat, "Miras bıraktığı benzersiz bir kahramanlık ve vatanseverlik destanı olan İstiklal Marşı'mızla da hepimizin gönlünde taht kurmuş ve tarihimizin en önemli şahsiyetleri arasındaki haklı yerini almıştır. Bu büyük ve destansı mirasın sahibi kıymetli istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87. yılında rahmetle anıyorum." dedi.

Konferansa okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Merzifon'da Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı konferansı düzenlendi - Son Dakika
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