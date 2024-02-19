Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması kararının geçersiz ve ibadet özgürlüğüne aykırı olduğunu söyledi.
Şeyh Sabri, sosyal medyada yayınlanan görüntülü açıklamasında, "Aşırı sağcı İsrail hükümetinin Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini engelleme kararı geçersizdir ve ibadet özgürlüğüyle çelişmektedir." dedi.
Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etmekte kararlı olduklarına dikkati çeken Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu, hiçbir otoriter karara, mahkeme kararına, herhangi bir baskıya veya siyasi kazanç çabasına tabi olmadığını vurguladı.
Aynı zamanda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı olan Şeyh Sabri, Müslümanların Ramazan ayını karşılamaya hazırlandığına işaret ederek, İsrail'in aldığı bu kararın geçersiz olduğunu yineledi.
İsrail Başbakanlığından bugün yapılan açıklamada, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin "güvenlik koşulları değerlendirilerek dengeli bir karar alındığı" ifade edilmişti.
İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtilmişti.
İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.
İsrail'in geçmişte Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Filistin coğrafyasında tansiyonu yükseltmiş, 2021'in Ramazan ayında Aksa'ya düzenlediği baskın İsrail içindeki şehirler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da olaylar çıkmasına yol açmıştı. Bölgedeki gerilim İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren şiddetli saldırılarıyla son bulmuştu.
Son Dakika › Güncel › Mescid-i Aksa İmam Hatibi: İbadet kısıtlaması geçersiz ve özgürlüğe aykırı - Son Dakika
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