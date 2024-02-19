Mescid-i Aksa İmam Hatibi: İbadet kısıtlaması geçersiz ve özgürlüğe aykırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mescid-i Aksa İmam Hatibi: İbadet kısıtlaması geçersiz ve özgürlüğe aykırı

Mescid-i Aksa İmam Hatibi: İbadet kısıtlaması geçersiz ve özgürlüğe aykırı

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması kararının geçersiz ve ibadet özgürlüğüne aykırı olduğunu söyledi. Şeyh Sabri, Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etmekte kararlı olduklarına dikkati çekerek, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu vurguladı.

19.02.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması kararının geçersiz ve ibadet özgürlüğüne aykırı olduğunu söyledi.

Şeyh Sabri, sosyal medyada yayınlanan görüntülü açıklamasında, "Aşırı sağcı İsrail hükümetinin Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini engelleme kararı geçersizdir ve ibadet özgürlüğüyle çelişmektedir." dedi.

Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etmekte kararlı olduklarına dikkati çeken Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu, hiçbir otoriter karara, mahkeme kararına, herhangi bir baskıya veya siyasi kazanç çabasına tabi olmadığını vurguladı.

Aynı zamanda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı olan Şeyh Sabri, Müslümanların Ramazan ayını karşılamaya hazırlandığına işaret ederek, İsrail'in aldığı bu kararın geçersiz olduğunu yineledi.

İsrail Başbakanlığından bugün yapılan açıklamada, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin "güvenlik koşulları değerlendirilerek dengeli bir karar alındığı" ifade edilmişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtilmişti.

İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.

İsrail'in geçmişte Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Filistin coğrafyasında tansiyonu yükseltmiş, 2021'in Ramazan ayında Aksa'ya düzenlediği baskın İsrail içindeki şehirler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da olaylar çıkmasına yol açmıştı. Bölgedeki gerilim İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren şiddetli saldırılarıyla son bulmuştu.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Kudüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa İmam Hatibi: İbadet kısıtlaması geçersiz ve özgürlüğe aykırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 02:46:31. #1.11#
SON DAKİKA: Mescid-i Aksa İmam Hatibi: İbadet kısıtlaması geçersiz ve özgürlüğe aykırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement