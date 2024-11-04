Mesir Macunu AB Tescili Aldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mesir macununun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili, "Şehzadeler diyarı Manisa'mızın şifasıyla ünlü mesir macunu artık sınırları aşıyor." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Katkı maddesi ve koruyucu içermeyen, 41 çeşit baharat ve bitkiden oluşan mesir macununun AB'den tescil aldığını anımsatan Yumaklı, "Şehzadeler diyarı Manisa'mızın şifasıyla ünlü mesir macunu artık sınırları aşıyor. AB Coğrafi İşaret Tescili alan Manisa mesir macunu ile tescilli ürün sayımız 28'e yükseldi." değerlendirmesini yaptı.