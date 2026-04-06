Polis, Meslek Fabrikası Önünde Toplananlara Biber Gazlı Müdahalede Bulundu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine devredilmesi nedeniyle sabah polis tarafından giriş çıkışları engellenen Meslek Fabrikası önünde arbede çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen ve hakkında yasal sürecin devam ettiği Meslek Fabrikası'nın tahliyesi için verilen iki haftalık süre bugün sona erdi. Giriş çıkışları sabah saatlerinde kapatılan Meslek Fabrikası önünde belediye bürokratları ve kurum çalışanları nöbete başladı.

Alana siyasiler de gelirken Meslek Fabrikası önüne gelen CHP İzmir Milletvekillerinin içeriye girmesine izin verilmemesi arbedeye neden oldu. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan kapı önünde polis tarafından engellendi.

Bunun üzerine alandaki vatandaşlar polis bariyerlerini yıktılar. Polis ise kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Vekiller ile emniyet güçlerinin müzakeresi sonuç vermezken alana TOMA da getirildi.