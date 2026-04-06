Polis, Meslek Fabrikası Önünde Toplananlara Biber Gazlı Müdahalede Bulundu

06.04.2026 13:13  Güncelleme: 15:04
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin devriyle birlikte Meslek Fabrikası'nın önünde polis engeli ve arbede yaşandı. CHP İzmir Milletvekilleri içeri girmeye çalıştı, bu durum kargaşaya neden oldu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine devredilmesi nedeniyle sabah polis tarafından giriş çıkışları engellenen Meslek Fabrikası önünde arbede çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen ve hakkında yasal sürecin devam ettiği Meslek Fabrikası'nın tahliyesi için verilen iki haftalık süre bugün sona erdi. Giriş çıkışları sabah saatlerinde kapatılan Meslek Fabrikası önünde belediye bürokratları ve kurum çalışanları nöbete başladı.

Alana siyasiler de gelirken Meslek Fabrikası önüne gelen CHP İzmir Milletvekillerinin içeriye girmesine izin verilmemesi arbedeye neden oldu. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan kapı önünde polis tarafından engellendi.

Bunun üzerine alandaki vatandaşlar polis bariyerlerini yıktılar. Polis ise kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Vekiller ile emniyet güçlerinin müzakeresi sonuç vermezken alana TOMA da getirildi.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 15:04:26.
