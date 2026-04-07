İzmir'de Meslek Fabrikası İçin Nöbet Devam Ediyor

Haber: Berfin Baysan - Kamera: Akın Küçükkurt

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Meslek Fabrikası'nda sabah saatlerinde başlayan polis ablukasına karşı başlatılan nöbet devam ediyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Niyetimiz belli, niyetimiz hiç kötü değil. Biz sadece İzmir halkına ait olan bu meslek fabrikasının yine İzmir halkı tarafından kullanıma açık olmasını istiyoruz. Burada gece saatlerinde bir müdahale hazırlığında olduğunu söylediler. Biz buradayız, nöbetteyiz. İzmir halkının malına İzmir halkı adına sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen ve hakkında yasal sürecin devam ettiği Meslek Fabrikası'nın tahliyesi için verilen iki haftalık sürenin bugün sona ermesinin ardından, fabrikanın giriş çıkışları bu sabah saatlerinde kapatılmıştı. Bunun üzerine Meslek Fabrikası önünde belediye bürokratları ve kurum çalışanlarının başlattığı nöbet devam ediyor.

"Ekrem Başkan demişti"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Üzücü olan şu, bugün aklıma şöyle bir konuşma geldi, Ekrem Başkanımızın diplomasının iptal davası açıldığı süreçte sayın Ekrem İmamoğlu çok önemli bir şey söylemişti demişti ki: Bugün benim alnımın akıyla aldığı diplomaya konanlar, iptal ettirmeye çalışanlar yarın gün gelecek tapularınıza el koyacaklar, sizin mülklerinize el koyacaklar. İzmir meslek fabrikamız bizlere İzmir halkına, İzmir yerel yönetimlerine, bu ülkenin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan bir karar doğrultusunda yerel yönetime devredilmişti" dedi.

Denizli konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bugün burada gördüğümüz bu görüntü sadece üzücü değil ama Türkiye'nin özellikle mülkiyetine Türkiye'nin bugün sahip olduğu, vatandaşlarının sahip olduğu tüm haklarına karşı açıkça uygulanan bir tehdittir. Bugün burada meslek fabrikasını alanlar yarın çok rahat bir şekilde gelip yerel yönetimlerin arsalarına, belediyemize ait, kendi yerellerimize ait mallarımıza istedikleri gibi el koyabilecekler anlamına geliyor. Bu, bugün yerelle başlar yarın vatandaşların kendi kişisel mallarına el koymaya kadar gidebilecek bir uygulama. Dolayısıyla bizler bugün burada yalnızca kanuni haklarımız doğrultusunda bir cevap arayışı içerisindeyiz."

"Çadırlara, sıcak çorba servisine müdahale edilmek istendi"

Sabahtan beri hiçbir şekilde polise yönelik bir mukavemet, hiçbir zaman saygısızlık çerçevesini aşmayan, tamamen anlamaya çalıştığımız tartışmalar. Bize diyorlar ki, 'İzmir Büyükşehir belediyemizin gece soğuk olduğu için buraya kurduğu çay ve çorba servis ettiği İzmir belediyesine ait bir yeşil alandan çadırları müdahale edip kaldıracağız.' Sorum basitti. Hangi gerekçeyle olduğumu sordum. Çok basit bir soru. 'Bana bir mahkeme kararı gösterebiliyor musunuz, hariç alınmış bir karar gösterebiliyor musunuz, hangi karar doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak çay, çorba servisi yaptığı bir çadırı kaldıracaksınız?' dedim. Sorum çok basit. Çünkü bizler bugün hukuku, kanunları, yasaları yok sayarsak yarın öbür gün bu ülkede gerçekten hukuki bir kaostan başka bir şeyden bahsetmeme ihtimalimiz kalıyor. Dolayısıyla bizim burada arayışında olduğumuz şey makul, yasayla uyumlu, anayasamıza uyumlu cevaplar, bu kadar. Günün sonunda burası İzmir halkına uzun yıllardır meslek edindirme kurslarının olduğu, binlerce İzmirli yurttaşımızın gelip buradan gerçekten topluma fayda sağlayacak hizmetler üretmesi…

"Biz buradayız, nöbetteyiz"

Mesela ben bilmiyordum pandemide bu meslek fabrikası maske üretiminde kullanılmış ve bu fabrikada üretilen binlerce maske kamu çalışanlarına dağıtılmış. Dolayısıyla İzmir halkının kullanımına, vatandaşa, kamuya açık olan bir alanı alıp geçersiz bir mahkeme kararını karşımıza koyup sonrasında da 'Burası artık sizin değil, bunlarındır' demek gerçekten İzmir halkına ihanet. Dolayısıyla biz burada çok net cevap arayışı içindeyiz. Ben bugün polis amiriyle konuşurken de aynı şeyi söyledim. İçlerinden bir tane polis arkadaşımız 'Almayın şunları şuraya' dedi bizim için. Ben de 'Bakın, söylediğiniz şey kanunsuz. Devletin seçilmiş belediye başkanıyla devletin polisini karşı karşıya getirecek sözler sarf etmeyin. O arkadaşlar da bizim, biz de bu ülkenin seçilmiş belediye başkanlarıyız. Dolayısıyla zaten kanunsuz iş yapacak olan bizler değiliz. Sizler de kanunsuz emirler vermeyin' dedim. Niyetimiz belli, niyetimiz hiç kötü değil. Biz sadece İzmir halkına ait olan bu meslek fabrikasının yine İzmir halkı tarafından kullanıma açık olmasını istiyoruz. Burada gece saatlerinde bir müdahale hazırlığında olduğunu söylediler. Biz buradayız, nöbetteyiz. İzmir halkının malına İzmir halkı adına sahip çıkmaya devam edeceğiz."