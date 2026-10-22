Messi'nin biştli şampiyonluk anı El-Vekra'da 27 metrelik duvar resmine dönüştü

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nın şampiyonluğa ulaşmasının ardından Lionel Messi'nin yaşadığı tarihi an, başkent Doha yakınlarındaki El-Vekra kentinde dev bir duvar resmiyle ölümsüzleştirildi.

Dünya Kupası sırasında çok sayıda Arjantinli taraftarın konakladığı ve "Arjantin Mahallesi" olarak da anılan Barahat el-Cenub bölgesinde bulunan eser, Messi'nin şampiyonluk kupasını kaldırmadan önce Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından geleneksel Arap kıyafeti "bişt" ile onurlandırıldığı anı yansıtıyor.

Arjantinli duvar ressamı Martin Ron ile Katarlı sanatçı Mübarek el-Malik tarafından hazırlanan ve 2024'te tamamlanan eser, 27 metre genişliğinde ve 11 metre yüksekliğinde. Yaklaşık 297 metrekarelik alanı kaplayan dev duvar resminde Messi ve Katar Emiri'nin yanı sıra FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Dünya Kupası da yer alıyor.

"Lusail Stadyumu'nda Büyülü Gece" adı verilen eser, yalnızca Arjantin'in Dünya Kupası zaferini değil, organizasyona ev sahipliği yapan Katar ile Arjantin arasında oluşan kültürel yakınlığı da simgeliyor.

Messi'nin unutulmaz zaferi duvarlara taşındı

Katar'ın ev sahipliğinde 18 Aralık 2022'de Lusail Stadyumu'nda oynanan final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2, uzatma bölümleri ise 3-3 sona eren mücadelede Arjantin, penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup ederek 36 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Arjantin, 1978 ve 1986'nın ardından tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanırken, takım kaptanı Messi ise kariyerinde "ilk kez" bu kupayı kaldırdı.

Finalde iki gol atan Messi, turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen "Altın Top" ödülünün de sahibi oldu.

Şampiyonluk töreninde Katar Emiri Şeyh Temim tarafından Messi'ye geleneksel Arap kıyafeti "bişt" giydirilmesi ise turnuvanın hafızalara kazınan görüntülerinden biri haline geldi.

Milyonlarca futbolseverin hafızasına kazınan bu an, daha sonra El-Vekra'daki dev duvar resmine dönüştürüldü.

Mavi, beyaz ve altın tonları öne çıkan dev duvar resminde, Arjantin futbolunun simgeleri, Katar'ın geleneksel kıyafetiyle aynı kompozisyonda buluşturuldu.

Arjantinli taraftarların konakladığı mahallede sergileniyor

Duvar resminin bulunduğu Barahat el-Cenub bölgesi, 2022 Dünya Kupası sırasında Arjantinli futbolseverlerin yoğun olarak konakladığı alanlardan biri olarak öne çıktı.

Turnuva boyunca mavi-beyaz formaları ve bayraklarıyla bölgede bulunan taraftarlar dolayısıyla yerleşim alanı "Arjantin Mahallesi" olarak anılmaya başlandı.

Arjantin'in şampiyonluğunun ardından bölgenin bu özelliğini yansıtan bir sanat eseri hazırlanması kararlaştırıldı.

Gayrimenkul şirketi Barwa'nın desteğiyle hayata geçirilen çalışma, Arjantinli sanatçı Martin Ron ile Katarlı sanatçı Mübarek el-Malik'in ortak imzasını taşıyor.

Farklı ülkelerden insanların yaşadığı bölgede sergilenen eser, Dünya Kupası'nın Katar'da bıraktığı kültürel mirasın örnekleri arasında yer alıyor.

Katar ile Arjantin arasındaki kültürel işbirliğinin sembollerinden biri haline gelen dev duvar resmi, 2022 Dünya Kupası'nda yaşanan tarihi şampiyonluk anını turnuvanın ardından da yaşatmaya devam ediyor.

"Bişt", Katar'da ulusal kimliğin bir parçası olarak görülüyor

Körfez ülkelerinde yaygın olarak kullanılan gri, siyah, kahverengi, beyaz ve bej gibi farklı renkleri bulunan geleneksel Arap kıyafeti "bişt", Katar'da özellikle resmi törenlerde, kutlamalarda ve özel günlerde tercih edilen geleneksel kıyafetler arasında yer alıyor.

Katarlılar ulusal kimliğin bir parçası olarak gördükleri "bişt" giyme alışkanlığını 7'den 70'e sürdürüyor.

Cübbe şeklinde tam boy olan ve belirgin bir kol kesimi bulunmayan "bişt", takım elbisenin üzerine giyiliyor.

"Bişt", 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın logosunda yer alacak

Katar, geleneksel kıyafetini uluslararası spor organizasyonlarında da kültürel kimliğinin bir parçası olarak öne çıkarıyor.

Bişt, Doha'da 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek ve dünyanın en prestijli uluslararası erkekler basketbol turnuvası olan FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın logosunda da yer alacak.

Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıklamıştı

39 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında ülkesinin formasıyla son golünü de atarak 21 yıllık milli takım kariyerini noktaladı.

Sekiz Ballon d'Or sahibi yıldız futbolcu, Arjantin formasıyla 208. maçında penaltı noktasından fileleri havalandırarak gol sayısını 126'ya çıkardı.

Messi, Arjantin ile 2022 FIFA Dünya Kupası, 2021 ile 2024 yıllarında da Kupa Amerika şampiyonlukları yaşamıştı. Arjantinli futbolcu, Güney Amerika'da milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak milli takım kariyerini sona erdirdi.

Messi, milli takım formasıyla 1 FIFA Dünya Kupası, 2 Kupa Amerika, 1 Finalissima, 1 olimpiyat ve 1 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğu olmak üzere toplam 6 kupa kazandı.