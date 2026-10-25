Meteoroloji Aydın ve Muğla'ya turuncu, İzmir, Denizli ve Antalya'ya sarı kod verdi - Son Dakika
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Meteoroloji Aydın ve Muğla'ya turuncu, İzmir, Denizli ve Antalya'ya sarı kod verdi

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Meteoroloji yarın 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu yağış uyarısı yayımladı. Antalya'nın Elmalı, Finike, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Demre ve Kemer ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklenirken sel, su baskını ve heyelan riskine karşı tedbir istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın Elmalı, Finike, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Demre ve Kemer ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, muhtemel sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve hortum riskine karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Paylaşımda yer alan haritada Aydın ve Muğla turuncu, İzmir, Denizli ve Antalya ise sarı kodla gösterildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Meteoroloji Aydın ve Muğla'ya turuncu, İzmir, Denizli ve Antalya'ya sarı kod verdi - Son Dakika
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