Meteoroloji Hatay ve Gaziantep çevresinde yarın kuvvetli yağış uyarısı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji Hatay ve Gaziantep çevresinde yarın kuvvetli yağış uyarısı yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren güneydoğu kesimlerde yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa çevresinde sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı tedbirli olunması istendi.

Yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ile güneydoğu kesimlerde yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya'nın güney, Muş'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak, zamanla bölgenin doğusunda soğumayla Şırnak'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, yarın gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybedeceği, doğusunda ise cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
su baskınıŞanlıurfaGaziantepGüncelHatayYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
“Kocan bana yazıyor“ diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu "Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
13:17
Bahçelievler’de inşaatta toprak kayması 2 işçi göçük altında kaldı
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 13:29:42. #7.13#
SON DAKİKA: Meteoroloji Hatay ve Gaziantep çevresinde yarın kuvvetli yağış uyarısı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android