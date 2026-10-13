Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi, Trakya\'da sağanak hafta boyunca sürecek

Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi, Trakya'da sağanak hafta boyunca sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak, Meteoroloji'nin bazı iller için verdiği sarı kodlu uyarıyla yaşamı olumsuz etkiliyor. Edirne ve Kırklareli'de sıcaklık 14, Tekirdağ'da 15 derece ölçülürken Trakya genelinde sağanağın hafta boyunca sürmesi bekleniyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulunduğu Trakya'da, yer yer sağanak şiddetini artırıyor.
Kırklareli'nde dün başlayan ve aralıklarla süren sağanak, Edirne ve Tekirdağ'da da etkisini hissettiriyor.
Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının düştüğü Edirne ve Kırklareli'nde sıcaklık 14, Tekirdağ'da ise 15 derece ölçülüyor.
Trakya genelinde sağanağın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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