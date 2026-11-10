Metro İstanbul, Atatürk anmasında 09.05'te seferleri bir dakika durdurdu - Son Dakika
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Metro İstanbul, Atatürk anmasında 09.05'te seferleri bir dakika durdurdu

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Metro İstanbul, Atatürk anmasında 09.05\'te seferleri bir dakika durdurdu
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Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında İstanbul'da Metro İstanbul etkinlikleriyle anıldı. Metro İstanbul 18 hat ve 240 istasyonda saat 09.05'te seferlere bir dakika ara verirken yolcular saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu; törene 105 bin 284 yolcu katıldı.

(İSTANBUL) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında İstanbul'da anıldı. Metro İstanbul tarafından işletilen metro ve tramvay hatlarında saat 09.05'te seferlere bir dakikalığına ara verilirken, yolcular saygı duruşunda bulundu. M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı'nın Kozyatağı İstasyonu'nda ise Metro İstanbul yöneticileri, çalışanları ve yolcuların katılımıyla anma töreni düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında metro ve tramvay istasyonları ile araçlarında düzenlediği etkinliklerle andı. Gün boyunca istasyonlarda ve araçlarda yapılan anonslarda, Atatürk'ün fikirlerini ve duygularını yaşatmanın önemini vurgulayan şu sözlerine yer verildi:

"Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aziz hatırası kalbimizde ilelebet yaşayacak büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

Saat 09.05'te Metro İstanbul'un işlettiği 18 hatta, 240 istasyonda ve bin 15 araçta seferlere bir dakikalığına ara verildi. Yolcular, çalışanlar ve tren sürücüleri Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Ardından istasyonlarda ve araçlarda hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Anma programına toplam 105 bin 284 yolcu katıldı.

KOZYATAĞI İSTASYONU'NDA ATATÜRK'E SEVGİ VE ÖZLEM NOTLARI

Metro İstanbul'un 2023 yılında hizmete açtığı M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı'nın Kozyatağı İstasyonu'nda, Metro İstanbul yöneticileri, çalışanları ve yolcuların katılımıyla dördüncü kez saygı duruşu ve çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Sanatçı Murat Daşkın'ın "Cumhuriyetin Gözleri" adlı üç boyutlu eserinin bulunduğu alan, 10 Kasım dolayısıyla anma alanına dönüştürüldü. Atatürk çiçekleriyle süslenen alana, yolcuların duygu ve düşüncelerini yazabilmeleri için kalp şeklinde bir pano yerleştirildi. Her yaştan İstanbullu, panoya bıraktığı notlarla Atatürk'e duyduğu sevgi, saygı ve özlemi dile getirdi. Gün boyunca ilgi gören panoda yüzlerce not birikti.

Kaynak: ANKA
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