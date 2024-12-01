Metruk Binada Madde Bağımlısı Çiftin Bebeklerine El Konuldu - Son Dakika
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Metruk Binada Madde Bağımlısı Çiftin Bebeklerine El Konuldu

Metruk Binada Madde Bağımlısı Çiftin Bebeklerine El Konuldu

Avcılar'da madde bağımlısı bir çiftin kaldığı metruk binada bitkin halde bulunan 25 günlük bebek hastaneye kaldırıldı. Çift tutuklandı.

01.12.2024 12:51  Güncelleme: 13:49
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AVCILAR'da madde bağımlısı oldukları öne sürülen çift ve kaldıkları metruk binada 25 gün önce doğduğu öğrenilen bebek bitkin halde bulundu. Kadın ve çocuğun babası olduğu öğrenilen bir kişi tutuklanırken bitkin halde bulunan bebek hastanede koruma altına alındı.

Denizköşkler Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kadın ve erkeğin kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada yaşadığı ihbarı yapıldı. İhbar için adrese giden polis ekipleri yaptıkları kontrolde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Bahar K. ve Çetin G'nin evlilik dışı ilişkiden 25 gün önce doğan bebekleriyle çöplerin arasında yaşadığını gördü. Bunun üzerine haber verilen sağlık ekipleri olay yerine gelerek bitkin bebeği hastaneye kaldırılarak koruma altına aldı. Gözaltına alınan çift ise sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'AMBULANS GELDİ BEBEĞİ GÖTÜRDÜ'

Metruk binanın yakınında bulunan iş yerinde çalışan İlhan Günay, "İki gün önce zabıta geldi. Bina kentsel dönüşüm kapsamında olduğu için yıkılması için geldiklerini zannettik. İçeride oturanlar varmış. Bebek ve annesi varmış diye duyduk. Zabıta değil, ambulans geldi bebeği götürdü. Durumu neymiş bilmiyoruz. Yabancı uyruklularmış" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Metruk Binada Madde Bağımlısı Çiftin Bebeklerine El Konuldu - Son Dakika

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