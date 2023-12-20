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Mevlana'nın vefatının 750. yılı çeşitli etkinliklerle anılıyor - Son Dakika
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Mevlana'nın vefatının 750. yılı çeşitli etkinliklerle anılıyor

Türk İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı, Türkiye ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Vuslat 750' başlıklı tasavvuf konserinde Ahmet Özhan, Hakan Aysev ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sahne aldı. Gecede, Ayasofya Hafızları Topluluğu da performans sergiledi ve ses ve ışık gösterileri sunuldu.

Mevlana\'nın vefatının 750. yılı çeşitli etkinliklerle anılıyor
20.12.2023 - 22:17,
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Türk İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 750'nci yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.

Hazreti Mevlana merkez konulu "Vuslat 750" başlıklı tasavvuf konseri, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda, İhsan Özer yönetimindeki Metropolitan Orkestrası eşliğiyle Ahmet Özhan ve Hakan Aysev sahne aldı. Konserde ayrıca Ayasofya Hafızları Topluluğu ile İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu da performans sergiledi.

70 kişilik bir kadronun sahnede olduğu gecede, ses ve ışık gösterileri de sunuldu.

Kaynak: AA
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