Mevlüt Yazı'nın Diploması 33 Yıl Sonra Teslim Edildi - Son Dakika
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Mevlüt Yazı'nın Diploması 33 Yıl Sonra Teslim Edildi

19.07.2025 11:18
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Askerlikte hayatını kaybeden Mevlüt Yazı'nın diploması, ağabeyine düzenlenen törenle verildi.

Askerlik görevi sırasında kan kanserinden hayatını kaybeden Mevlüt Yazı'nın o dönem İstanbul Üniversitesine bağlı Veteriner Fakültesinden aldığı diploma 33 yıl sonra ağabeyine törenle teslim edildi.

Fakülteden 1991 yılında mezun olduktan sonra gittiği askerde kan kanseri teşhisi konulduktan 10 gün sonra yaşamını yitiren Yazı'nın diploması, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak'ın da katıldığı törenle ağabeyi Sadettin Yazı'ya verildi.

Prof. Dr. Alpak, törende yaptığı konuşmada, Mevlüt Yazı'nın fakültede tanınan ve sevilen bir öğrenci olduğunu söyledi.

Yaklaşık 35 yıl önce üniversitenin öğrencisi olan Yazı'nın aynı zamanda uzun yıllar okul futbol takımında birlikte top oynadıkları arkadaşları olduğunu dile getiren Alpak, onun vefatını öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı.

Ağabeyi Sadettin Yazı'yla karşılaştıklarında, kardeşinin diplomasını almadıklarını öğrendiğini aktaran Alpak, "Sadettin Bey'le tanıştıktan sonra 'Hocam, kardeşimin diplomasını alabilir miyiz?' diye sordu. Öğrenci işleriyle görüştük, çok kısa sürede resmi işlemleri tamamladık ve diplomayı hazırladık. Bugün bu vesileyle kendisine teslim ediyoruz." dedi.

Dekan Alpak, Mevlüt Yazı'nın yanı sıra 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden öğrencileri Sude Vardar adına fakülte bahçesine hatıra ağaçları dikileceğini ifade ederek, "Mevlüt hakikaten farklı bir insandı, iz bırakarak gitti." diye konuştu.

"Kardeşim kollarımda vefat etti"

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Sadettin Yazı ise kardeşinin hayatındaki izleri hatırladığını dile getirdi.

Yazı, herkes tarafından çok sevilen kardeşinin 1991 yılında bu üniversiteden mezun olduğunu belirterek, "Mezun olduktan sonra askerliğe müracaat ederek Kayseri'de 1992 yılında askerliğe başladı. Aynı sene temmuz ayında da evlendi. Kayseri'de askerlik yaparken 2 ay sonra hastalığı ortaya çıktı. Rahatsızlığı nedeniyle orada baktık. Ankara'da tedavi altına alındı. Orada yapılan testlerde kan kanseri olduğu teşhisi kondu. Yaklaşık 10 günlük tedavi süreci sonrasında kollarımda vefat etti." ifadesini kullandı.

Ailenin yaşadığı acının devam etmesi nedeniyle kardeşinin diplomasını almak istemediklerini, aradan geçen yılların ardından Prof. Dr. Hasan Alpak'la hastanede karşılaşmasından sonra bu konunun gündeme geldiğini anlattı.

Dekan Alpak'ın büyük bir incelikle kardeşinin diplomasını kendilerine verdiğini kaydeden Yazı, şunları belirtti:

"Bu duygu ifade edilemez. Çünkü düşünün kucağınızda vefat eden kardeşinizin kendisi olmasa bile diplomasını elinize alıyorsunuz. Gerçekten duygu yüklü bir an. Anısına da ağaç dikildi. Ihlamur ağacıyla kardeşimin hatırasını yaşattıkları için teşekkür ederim. İnşallah fırsat buldukça gelip bu ıhlamur ağacının büyüyüşünü izleyeceğim kardeşim adına." şeklinde konuştu.

Katılımcılar, törenin ardından okul bahçesine dikilen ağaçlara can suyu verdi.

Ağaçların alt kısmına Mevlüt Yazı ile Sude Vardar'ın isimlerinin yazılı olduğu plaketler yerleştirildi

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Etkinlik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mevlüt Yazı'nın Diploması 33 Yıl Sonra Teslim Edildi - Son Dakika

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