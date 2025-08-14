Meydan Camisi Restore Edildi

Sivas'ın merkezinde bulunan Meydan (Hasan Paşa) Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) tamamlanan restorasyonun ardından yarın cuma namazıyla ibadete açılacak.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki, ana giriş kapısı üzerinde yer alan kitabelerine bakıldığında 1564'te Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Hasan Paşa'nın yaptırdığı anlaşılan Meydan Camisi, Uluslararası Ravza Derneği sponsorluğunda restore edildi.

Restorasyonu tamamlanan yapı, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılarak halkın hizmetine sunulacak.

Bugüne kadar pek çok onarım geçiren eser, yapısal ve mekansal açıdan değişime uğradı. Cami, 20. yüzyıl başlarına kadar yapılan onarımlarla doğu ve batı yönlerinde genişletildi.

Caminin avlusundaki Şemseddin-i Sivasi Türbesi de restore edildi. Restorasyon sırasında sonradan eklenmiş zemin döşemelerinin kaldırılmasıyla bugüne kadar varlığı bilinmeyen bir mezar taşı da bulundu.

Mezar taşlarının ve kitabelerin transkripsiyonu, akademisyenlerden alınan bilimsel destekle incelendi ve mezar taşının Şemseddin-i Sivasi Hazretlerinin üç oğlunun en küçüğü olan Şeyh Müeyyed Efendi'ye ait olduğu belirlendi.