Meykin Asya Müzik Festivali'nde Kazananlar Açıklandı - Son Dakika
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Meykin Asya Müzik Festivali'nde Kazananlar Açıklandı

22.07.2025 21:03
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Kırgızistan'da düzenlenen 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali, Romanya'nın zaferiyle sona erdi.

Kırgızistan'da prestijli müzik etkinliklerinden biri sayılan 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali'nin üçüncü ve son gününde şarkı yarışmasını kazananlar açıklandı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı, gençler arasında yetenekleri ortaya çıkarmak ve kültürel bağları güçlendirmek için Uluslararası Meykin Asya Müzik Festivali tertip etti.

Tatil merkezi Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen festivale 25 ülkeden yetenekli genç şarkıcılar katıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katkıda bulunduğu ve TRT AVAZ'ın canlı yayınladığı festivalde, Türkiye'yi Ece Ata temsil etti.

Yarışmacılar festivalin ilk günkü programında ana dillerinde, ikinci gününde ise yabancı dillerde performanslarını sergiledi.

Onlarca yerel sanatçının katıldığı festivale ayrıca davet edilen Rusya'nın ünlü sanatçılarından Sevak Hanagyan ile Başkurt grubu Ay Yola'nın yanı sıra Moğolistan Devlet Orkestrası sahne aldı.

Ayrıca 1. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivalinin Grand Prix ödülünü kazanan Kazakistanlı Dimaş Kudaybergenov da etkinliğin son gününe sevilen şarkılarıyla renk kattı.

Ünlü ses sanatçısı ve besteci Kudaybergenov'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kararıyla Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev ve Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov tarafından halk sanatçısı unvanı takdim edildi.

Kapanışta, çevrim içi yapılan oylama ve jürinin verdiği kararlar sonucu kazananlar açıklandı.

. Buna göre Romanya, 4. Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivalini kazanan ülke oldu.

Dördüncüsü düzenlenen festivalin Grand Prix ödülünün sahibi Romanya'dan Maria-Diana Stınçulaşa oldu.

Festivalde birincilik ödülü Kırgızistan'dan Urmat Satıbaldiyev'e, Kırgızistan'dan Kamir ile Belarus'tan Vitaliy Drob'a ikincilik ödülü verildi.

Üçüncülük ödülünü ise Makedonya'dan Polina Taseva, Türkiye'den Ece Ata ve Özbekistan'dan Tulkun Tadjiyev paylaştı.

Festivalin online oylama sonuçlarına göre, Rusya Federasyonuna bağlı Yakutistan'dan Kirill Matveyev seyircinin favorisi seçildi.

Festivalin onur konukları Kırgızistan ile Moğolistan cumhurbaşkanları oldu

Resmi ziyaret için Kırgızistan'da bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile birlikte Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivalini ziyaret etti.

Festivalde jüri başkanı tarafından Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali'nin Dünya Festival Birliğinin üyesi olduğu resmen açıklanırken, üyelik belgesi Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mambetaliyev'e takdim edildi.

Festivalin ilki 12 yıl önce yapılmıştı

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlayan Meykin Asya Uluslararası Müzik Festivali'nin ilki 2013'te, ikincisi 2015, üçüncüsü 2023'te Issık Göl'de düzenlenmişti.

Festival, Avrasya coğrafyasında en saygın müzik festivallerinden biri olarak görülüyor.

Kaynak: AA

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