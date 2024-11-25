Mezitli Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği

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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Sevgi Güçtür, Şiddet Zayıflıktır" temalı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmek, sadece kadınların değil, hepimizin sorumluluğudur. Kadınlar güçlendikçe toplumlar güçlenir. Hep birlikte daha güzel bir geleceği inşa edeceğiz" dedi.

Mezitli Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Sevgi Güçtür, Şiddet Zayıflıktır" temalı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in katılımları ile Mezitli Sanat Çarşısı'nda düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddete dikkat çekilirken birçok sivil toplum kuruluşu ve dernek katkı sundu. Etkinliğe Mezitli Kent Konseyi, Mersin Barosu, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Mersin TOBB, Mersin Kent Konseyi Kadın Meclisi, Çamlıbel Lions Kulübü, Babil Lions Kulübü, GİŞKAD, Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği, Aida Art, Uluslararası Aktivistler Birliği, 29 Ekim Kadınlar Derneği, Türk Kadınlar Derneği, Türk Anneler Birliği Derneği ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği de destek verdi.

"Unutmayalım, güçlü kadınlar güçlü toplumların temelidir"

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yaptığı konuşmada günün anlam ve önemine dikkat çekerek, "Bizler belediye olarak, kadın haklarının korunması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda kararlıyız. Kadın dayanışma merkezlerimiz, hukuki ve psikolojik destek birimlerimiz, farkındalık kampanyalarımızla kadınlarımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Unutmayalım, güçlü kadınlar güçlü toplumların temelidir. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmek, sadece kadınların değil, hepimizin sorumluluğudur. Kadınlar güçlendikçe toplumlar güçlenir. Hep birlikte daha güzel bir geleceği inşa edeceğiz. Bu vesileyle tüm kadınlarımıza güven, sevgi ve eşitlikle dolu bir yaşam diliyorum" dedi. Başkan Tuncer ayrıca etkinlik kapsamında bir resim çizerek farkındalığa katkıda bulundu.

Programda canlı resim performansı gerçekleştirilirken, dansçı Anzhelika Zhakupova tarafından günün anlam ve önemine yönelik etkileyici bir dans gösterisi sergilendi. Etkinlik, şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen sessiz oturma eylemi ile sona erdi.