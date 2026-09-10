Mezitli\'de kırtasiyelere eğitim öncesi zabıta denetimi yapıldı

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçede faaliyet gösteren kırtasiyelerde denetim yaptı.

Öğrencilerin ve velilerin güvenli ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin fiyat etiketleri, satış koşulları ve ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelere uyulması gereken kurallar konusunda gerekli bilgilendirmelerde de bulundu.

"DENETİMLERİMİZİ SÜRDÜĞÜCEĞİZ"

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, denetimlerin eğitim öğretim yılı öncesinde titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Yeni eğitim dönemine hazırlanırken öğrencilerimizin ve ailelerimizin güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesini önemsiyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilçemizdeki kırtasiyelerde gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor. Hem tüketicilerimizin haklarını korumak hem de sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamının devamını sağlamak amacıyla denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Yetkililer, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla ilçe genelindeki denetimlerine düzenli olarak devam edeceklerini bildirdi.