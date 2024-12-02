MHP, Alanya'da Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli Kaldırılınca Tepki Gösterdi - Son Dakika
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MHP, Alanya'da Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli Kaldırılınca Tepki Gösterdi

MHP, Alanya\'da Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli Kaldırılınca Tepki Gösterdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde MHP üyeleri, hükümetin kaldırdığı bayrak tutan bozkurt heykeli yerine yeni bir heykel yerleştirerek duruma tepki gösterdi. MHP Antalya İl Başkanı, heykelin kaldırılmasını Türk milletinin değerlerine saldırı olarak değerlendirdi.

02.12.2024 16:08  Güncelleme: 16:12
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyeleri, kent girişindeki bayrak tutan bozkurt heykelinin kaldırılmasının ardından alana yeni heykel yerleştirdi. İlçe merkezinde yürüyüş yapan partililer, heykelin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Alanya'da 28 Ağustos 2023'te Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel Atatürk silüeti ve Atatürk'ün 1936 yılında Kahramanmaraş Kalesi'ne yaptırdığı 'Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli', dönemin Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından ilçe girişindeki tepeye yerleştirildi. Heykelin önceki gece yeni belediye yönetimi tarafından kaldırılmasının ardından MHP'li bir grup, gece saatlerinde alana yeni bir heykel yerleştirdi. Konuya ilişkin MHP Alanya İlçe Başkanlığında bugün düzenlenen toplantıya, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Oğuzhan Dinçer ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda, heykelin yapımını gerçekleştiren dönemin Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de yer aldı.

'NEDEN RAHATSIZLIK DUYMAKTADIR'

Toplantının ardından partililer, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunduktan sonra MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel açıklama yaptı. Temel, bozkurt heykelinin kaldırılmasının Türk milletinin kutsal değerlerine ve tarihine yapılan saldırı olduğunu belirterek, "Alanya Belediye Başkanı, bundan neden rahatsızlık duymaktadır. Türk milletine, bayrağımıza, Türklüğümüze ve Atatürk'ün aziz hatırasına karşı bir rahatsızlığı mı vardır? Bu soruların cevabını bir an önce kendisinden bekliyoruz. Bu konuda tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi. Açıklamanın ardından partililer, heykelin bulunduğu Alanya'nın girişindeki Ulaş mevkisine gitti. Burada açıklama yapan Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Oğuzhan Dinçer de heykelin kaldırılmasına tepki gösterdi. Dinçer, bozkurt heykelinin Türk milletinin bağımsızlık ve direniş sembolü olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MHP, Alanya'da Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli Kaldırılınca Tepki Gösterdi - Son Dakika

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