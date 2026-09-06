MHP Çankırı'nın 15. Olağan Kongresi'nde İl Başkanı Fatih Kaya güven tazeledi - Son Dakika
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MHP Çankırı'nın 15. Olağan Kongresi'nde İl Başkanı Fatih Kaya güven tazeledi

MHP Çankırı\'nın 15. Olağan Kongresi\'nde İl Başkanı Fatih Kaya güven tazeledi
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MHP Çankırı İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İl Başkanı Fatih Kaya'nın tek listeyle katıldığı kongrede Kaya, güven tazeledi; Milletvekili Pelin Yılık ve MYK Üyesi Emine Güven konuşmalarında terörsüz Türkiye hedefi ve gelecek nesiller için mücadele vurgusu yaptı.

MHP Çankırı İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, göreve geldikleri andan itibaren Çankırı için mücadele ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin yeni ve kritik bir dönemden geçtiğini belirten Yılık, "Dünya değişmektedir. Güç dengeleri yeniden kurulmakta, küresel sistem, yeni çatışma ve rekabet alanları üretmektedir. Enerji yolları, ticaret koridorları, savunma teknolojileri, yapay zeka, göç, demografi, su ve gıda güvenliği artık yalnızca ekonomik veya teknik başlıklar değildir. Bunlar devletlerin geleceğini belirleyen stratejik meselelerdir." dedi.

Kafkasya'dan Karadeniz'e, Balkanlardan Orta Doğu'ya, Doğu Akdeniz'den Türk dünyasına kadar geniş bir coğrafyada yeni hesapların yapıldığını, böyle bir dönemde Türkiye'nin güçlü olmasının bir tercih değil, zaruret olduğunun altını çizen Yılık, "Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü savunma sanayi, güçlü diplomasi, güçlü üretim demektir. Gençlerin geleceğe güvenle bakması demektir. Bütün bunların temelinde devletimiz ile milletimiz arasındaki sarsılmaz bağ durmaktadır. İşte bu nedenle terörsüz Türkiye hedefini yalnızca bir güvenlik başlığı olarak göremeyiz." diye konuştu.

MHP MYK Üyesi Emine Güven de MHP'nin siyaset sahnesinde ortaya koyduğu anlayışın temelinde bugünü kurtarmak olmadığını, yarınları güvence altına almak olduğunu söyledi.

Meselenin sadece seçimleri değil gelecek nesilleri düşünmek olduğunu belirten Güven, "Mesele makamlar değil devlet, şahsi hesaplar değil millettir. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi anlayışının temelinde bunlar bulunmaktadır. Türkiye bugünlerde tarihi bir öneme sahip gelişmelerin yaşandığı süreçlerden geçmektedir. 22 Ekim 2024 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Grup Toplantımızda Liderimizin ilk defa dile getirdiği terörsüz Türkiye iradesi, ülkemizin terörden arındırılması siyasi, sosyolojik ve silahlı grupların kökünden tasviyesi hedefi doğrultusunda bir güvenlik meselesi olarak görülmüş, bu doğrultuda çalışmalar başlatılmıştır. Bu hedef milli birlik ve dayanışmamızın daha da güçlendirilmesini, bin yıllık kardeşliğimizin tahkim edilmesini, ülkemizin kaynaklarının kalkınmaya, milletimizin refahına yönelik yönlendirilmesini ve Türkiye'nin geleceğinin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesini ifade etmektedir." diye konuştu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Başkanı Fatih Kaya, Divan Üyesi Yusuf Naci Bayındır ile Divan Üyesi Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan da değerlendirmelerde bulundu.

İl Başkanı Fatih Kaya'nın tek listeyle katıldığı ve güven tazelediği kongreye, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Çankırı'nın 15. Olağan Kongresi'nde İl Başkanı Fatih Kaya güven tazeledi - Son Dakika

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