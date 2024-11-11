MHP'den Ağaç Dikme Kampanyası

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 11 Kasım 2024 Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla MHP'nin, Türkiye genelinde bütün teşkilatlarının katılımıyla "Biz Kardeşiz" temasıyla ağaç dikme kampanyasını başlattığını bildirdi.

Büyükataman, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ağacın kutsal olduğunu belirterek, dikilen her fidanın "Yeşil Vatan"ın yarınlarını güzelleştirdiğine işaret etti.

Ağacın, geleceğe ve insanlığa nefes olduğuna dikkati çeken Büyükataman, "Etrafında toplandığımız, gölgesinde buluştuğumuz, birlik ve beraberliğimizin merkez noktasıdır. Yeşil Vatanımızı korumak ve geliştirmek, gelecekteki sağlıklı Türk nesillerinin en hayati ihtiyacıdır. Dikilen her fidan yarınlara bir candır." ifadelerine yer verdi.

Büyükataman, doğayı korumanın, Yeşil Vatan'a sahip çıkmanın, yarınlara tertemiz doğasıyla muhteşem bir vatan bırakmanın herkes için milli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda 11 Kasım 2024 Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye genelinde bütün teşkilatlarının katılımıyla 'Biz Kardeşiz' temasıyla ağaç dikme kampanyasını başlatmıştır. Bu vesile ile Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizin önüne 'Biz Kardeşiz Ağaçları'nı dikmiş bulunuyoruz. Bugün burada toprakla buluşmasına vesile olduğumuz fidanlar, asırlardır varlığını sürdüren Türklük davası gibi büyüsün, serpilsin, dallanıp budaklansın. Toprağın altındaki kökleri maziye sıkı sıkı sarılırken gövdesi ve sürgünleri atiye uzansın. Milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin simgesi olsun. Yıllarca bu hareketi omuzlayan ülkücü yürekler gibi, bu fidanlar da geliştikçe çevresini korusun, kollasın. Gövdesinin altında, gölgesinde nice Türk çocukları soluklansın, saklansın. Nihayet bir gün koca bir çınar olsun, gelen geçen, görüp bakan bu fidanları dikenlere, sulayıp bakanlara rahmet okusun.

Aynı Türkiye Cumhuriyeti gibi bu fidanlar da yüzyıllar boyu payidar kalsın. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'müz kutlu olsun."