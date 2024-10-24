MHP'den Çakmakoğlu'na Taziye

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MHP'Lİ BÜYÜKATAMAN'DAN TAZİYE MESAJI

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı, 23'üncü Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu'nun ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Büyükataman, "Devletimizin birçok kademesinde çeşitli görevler üstlenerek yüksek bir özveri ile çalışan, önemli ve başarılı hizmetleri bulunan bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. TBMM çatısı altında ve devletimizin çeşitli kademelerinde ülkemiz ve milletimiz adına yürüttüğü takdire şayan çalışmalar her zaman hayırla hatırlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Milliyetçi-Ülkücü Harekete ve Türk milletine önemli hizmetleri bulunan, ömrü boyunca ülkemizin güvenliği ve refahı için kıymetli çalışmalar yürüten dava ve devlet adamı kıymetli büyüğümüz merhum Sabahattin Çakmakoğlu'na Cenabıallah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz" dedi.