MHP Derepazarı İlçe Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

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RİZE'nin Derepazarı ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap (45), toprağa verildi. Olay sonrası polise teslim olan saldırgan Bayram K.'nin (43) ifadesinde, "Beni öldüreceğini düşünüp ateş ettim" dediği belirtildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Tersane Mahallesi'nde meydana geldi. Derepazarı MHP İlçe Başkanı Şaban Kap ve Bayram K. önceki gün çalıştıkların fabrikanın yemekhanesinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sonrası Bayram K., mesai bitiminde Kap'a yumruk atarak darbetti. Darp olayından 1 gün sonra otomobili ile evinden çıkan Şaban Kap, yolda karşılaştığı Bayram K. ile görüşmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, Şaban Kap kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şaban Kap, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNEREK ATEŞ AÇMIŞ

Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüpheli saldırgan Bayram K., polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan ve suçu itiraf eden şüphelinin, ilk sorgusunda "Önceki gün aramızda bir tartışma oldu. Yolda araçla beklediğini gördüm. Yanına gittiğimde beni öldüreceğini düşünüp ateş ettim" dediği öğrenildi.

BAŞKAN KAP, TOPRAĞA VERİLDİ

Şaban Kap için, Derepazarı Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Derepazarı Kaymakamı Samet Yükselecek, Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, MHP MYK Üyesi Yavuz Tellioğlu, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan ve MHP teşkilatı, Kap'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törene katılanlar Şaban Kap'ın aile fertlerine taziye dileklerinde bulundu. Şaban Kap'ın cenazesi, öğle vaktinde kılınan namaz sonrası Uzunkaya köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.