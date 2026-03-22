MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya\'da partililerle bayramlaştı Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Allah'a şükür bugün Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen bir barış ve istikrar adası gibi ortada sivrilmektedir. Bunun sağlanması için büyük yol alındı. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz mesafe bugün çok daha iyi anlaşılır hale geldi." dedi.

Kalaycı, partisinin Konya il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, bayramı buruk bir sevinçle kutladıklarını söyledi.

Ramazan ayının tüm İslam alemince huzur içinde geçirilmesini dilediklerini ancak bölgenin savaş ve çatışma içinde bir ramazan ayı geçirdiğini belirten Kalaycı, "Niye bu acı, soykırım, savaş hep İslam coğrafyasında yaşanıyor? Bunu mutlaka bir analiz etmemiz gerekmekte. İslam ülkelerinin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini yıllardır ifade ediyoruz. En son Sayın Genel Başkanımızın önerdiği Kudüs Paktı eğer kurulmuş olsaydı bugün bu acıları, bu savaşı belki de yaşamazdık ama maalesef bu birlik ve beraberlik sağlanamıyor." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ibadetine kapalı olduğunu hatırlatan Kalaycı, şöyle konuştu:

"Nerede bu İslam ülkeleri? Mescid-i Aksa kapalıyken neden hiçbirinin sesi çıkmıyor? Sadece Türkiye bu konuda büyük çaba sarf ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı nerede? Bunca Müslüman kanı dökülürken neden seslerini çıkarmıyorlar? Bu konuda İslam ülkeleri olarak aklımızı başımıza almamız gerekmektedir. 57 İslam ülkesi var ama maalesef siyonist, emperyalist vandallığa boyun eğmiş durumdalar. Tek çaba sarf eden ülkemiz. Gururla söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi, savaşın durdurulması için çözüme kavuşturulması için diyalogla, diplomasiyle, bu işin çözülmesi için büyük çaba sarf etmiştir ama maalesef bu noktaya gelmiş durumdayız."

Kalaycı, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye bir taraftan ateşi söndürmek için çaba sarf ederken diğer taraftan da bu ateşin ülkemize sıçramaması için tedbirler almaktadır. Her anlamda Türkiye, güvenlik açısından olsun, ekonomik açıdan olsun gerekli tedbirlerini peyderpey alıyor. Sayın Genel Başkanımız, bilge liderimiz 2023 seçimlerinin akşamında seçim sonuçlarını değerlendirirken 'Önümüzdeki günlerde her şey değişecek. İnşallah Türkiye değişmez' demişti. Allah'a şükür bugün Türkiye, etrafındaki ateş çemberine rağmen bir barış ve istikrar adası gibi ortada sivrilmektedir. Bunun sağlanması için büyük yol alındı. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz mesafe, bugün çok daha iyi anlaşılır hale geldi. Terörsüz Türkiye hedefimiz, yine tüm insanımız açısından, Türk milleti açısından ne kadar doğru ve isabetli bir adım atıldığını ortaya koydu. Biz her zaman zaten milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi savuna geldik."

Savaşların küresel ekonomik krizlere neden olduğunu belirten Kalaycı, Türkiye'nin ekonomik açıdan da istikrarını sürdürdüğünü ve büyümeye devam edeceğini söyledi.

Kalaycı, ekonomik kalkınma devam ederken vatandaşı mağdur eden, fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara karşı tedbir ve denetimlerin de sürdüğünün altını çizerek, fırsatçılara teşhir ve iş yeri kapatma cezası uygulanması gerektiğini savundu.

Ülkenin geleceği ve vatandaşların refahı için çalışmaya devam edeceklerini belirten Kalaycı, "Türkiye'nin her açıdan lider ülke haline gelmesi için çalışmalarımızı hızla devam ettireceğiz ve hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir engel aşılmaz değil, hiçbir hedef ulaşılmaz değil. Biz bu inançla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Programda, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da konuşma yaparak bayram mesajlarını iletti.

Ardından Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, partilerinden istifa edip MHP'ye geçen Akören Belediye Meclis Üyeleri Cemal Erdemir ve Bilal Yakış'a rozetlerini taktı.