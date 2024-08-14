MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu Ödemiş'i ziyaret etti - Son Dakika
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MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu Ödemiş'i ziyaret etti

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu Ödemiş\'i ziyaret etti

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ödemiş ilçesini ziyaret etti. Ziyaretinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'in milli futbolcu Merih Demiral'ın İzmir'de heykelinin dikilmesine dair verdiği önergeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Ödemiş'in turizme kazandırılması için çalışmalar yapıldığını belirtti.

14.08.2024 18:17
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MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu Ödemiş ilçesini ziyaret etti.

Osmanağaoğlu, ziyaretinde, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'in milli futbolcu Merih Demiral'ın İzmir'de heykelinin dikilmesine dair verdiği önergeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li üyeler tarafından önergeye karşı çıkıldığını savunarak, "Bu tür insanlar Atatürkçü olduklarını söylüyorlar. Türk milletinin en büyük bozkurtu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bundan dolayı o bozkurt işareti de Türk Milletinin sembolüdür. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk Milli Takımının muhteşem oyuncusu Melih Demiral'ın bozkurt işaretli heykelini İzmir'e dikeceğiz." diye konuştu.

Osmanağaoğlu, Ödemiş'i evi gibi gördüğünü ve her geldiğinde çok mutlu olduğunu belirterek, Ödemiş'e her geldiklerinde ilçenin bir eksiğini gündeme getiremek için sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Ödemiş'te Gölcük, Bozdağ ve Birgi gibi merkezleri, Türk turizmine kazandırmak için bir görev üstlenmeleri gerektiğini dile getiren Osmanağaoğlu, "Bu bölgeye daha çok yatırımcının gelmesini sağlamamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde özellikle dışardan yerli ve yabancı turistlerin kalabileceği bir 5 yıldızlı bir otele sahip olur. Bunun içinde bizde sivil toplum kuruluşlarıyla hareketlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu Ödemiş'i ziyaret etti - Son Dakika

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