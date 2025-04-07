MHP, Kılıçdaroğlu'na Açılan Davadan Vazgeçti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, şikayetleri üzerine eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan açılan davada şikayetten vazgeçtiklerini bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Şubat 2020'de MHP Genel Başkan Yardımcılarının şikayet dilekçesi üzerine, Kılıçdaroğlu hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan dava açıldığını hatırlattı.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasının 10 Nisan 2025'e bırakıldığını anımsatan Yıldız, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye ve bölge barışı için yürütülen kararlı politikaya paralel olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sözlü olarak dile getirdiğimiz şikayetten vazgeçme hususunun bir dilekçeyle mahkemeye sunulması talimatını vermiştir." ifadelerini kullandı.

Yıldız, açıklamasında Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesine sundukları dilekçeye de yer verdi. Dilekçede, gerek milli gerekse evrensel hukukta düşünce özgürlüğü ile ilgili olarak, hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi için ayrıntılı düzenlemeler bulunduğu hatırlatılarak, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetten vazgeçildiği belirtildi.