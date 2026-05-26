Siyasetçi ve Gazeteci Muhittin Çolak, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siyasetçi ve Gazeteci Muhittin Çolak, Son Yolculuğuna Uğurlandı

26.05.2026 15:54  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP yönetiminde uzun yıllar görev alan gazeteci ve siyasetçi Muhittin Çolak, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

(ANKARA) - MHP yönetiminde uzun yıllar görev alan, Gazeteciler Cemiyeti üyesi Muhittin Çolak, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

İleri yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve 78 yaşında vefat eden gazeteci, siyasetçi, iş insanı Muhittin Çolak için, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Çolak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, CHP Milletvekili İlhan Kesici, İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Şevket Bülend Yahnici, Oktay Vural, Turgut Altınok gibi birçok siyasi katıldı.

Çolak'ın tabutuna, Türk bayrağı sarıldı. Tabutu cenaze arabasına, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da taşıdı.

Muhittin Çolak'ın cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TÜRKEŞ'İN VEFATININ ARDINDAN MHP GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİ GÖREVİNDE BULUNMUŞTU

Milliyetçi hareket içinde uzun yıllar yer alan, çeşitli görevler üstlenen Çolak, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve MHP çatısı altında siyaset yaptı. 12 Eylül öncesi ve sonrasında ülkücü hareketin farklı kademelerinde görev alan Çolak, Alparslan Türkeş'in vefatının ardından MHP'de teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı ve genel başkan vekilliği görevlerinde bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, İYİ Parti, 3. Sayfa, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasetçi ve Gazeteci Muhittin Çolak, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

16:39
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış Eline sandalye alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
15:27
Fransa’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:46:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Siyasetçi ve Gazeteci Muhittin Çolak, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.