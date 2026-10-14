MHP\'li Özdemir, \'Hilalle yıldız ayrılmaz\' diye Türkiye-Azerbaycan bağlarını savundu

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Son zamanlarda Azerbaycan'da yaşanan gelişmelerin Türkiye ve Azerbaycan arasında, Şuşa Beyannamesi ile tasdik olunan dostluk ve kardeşlikten öte bağlarımızı zayıflatması mümkün olamaz. Hilalle yıldız ayrılmaz, Hazar'la Akdeniz'in bağı sarsılmaz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Karabağ gibi Türklüğün kanayan yarasını 44 günlük vatan muharebesi ile hürriyetine kavuşturup hilali haça galip eden, işgal bölgelerinde yeniden Ezan-ı Muhammediyi okutan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, cesur ve kudretli bir liderdir. Son zamanlarda Azerbaycan'da yaşanan gelişmelerin Türkiye ve Azerbaycan arasında, Şuşa Beyannamesi ile tasdik olunan dostluk ve kardeşlikten öte bağlarımızı zayıflatması mümkün olamaz. Azerbaycan egemen bir devlet olarak Türk Dünyası için Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde belirlediği istikametinde muktedir bir güç sınıfına erişerek, 21. Yüzyılın en saygın ülkelerinden birisi olarak anılacaktır. Hilalle yıldız ayrılmaz, Hazarla Akdeniz'in bağı sarsılmaz."