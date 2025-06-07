MHP ve AK Parti'den DEM Parti'ye Bayram Ziyareti - Son Dakika
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MHP ve AK Parti'den DEM Parti'ye Bayram Ziyareti

MHP ve AK Parti\'den DEM Parti\'ye Bayram Ziyareti
07.06.2025 14:28
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MHP ve AK Parti heyetleri, Kurban Bayramı'nda DEM Parti'yi ziyaret ederek barış mesajları verdi.

MHP ve AK Parti heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DEM Parti'ye ziyarette bulundu.

Konuk heyetleri, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, Parti Meclisi üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan karşıladı.

DEM Parti'yi ilk ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığında, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal'ın yer aldığı MHP heyeti oldu.

Durmaz, DEM Parti heyetinin bayramını tebrik ederek, bayramın millete sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diledi.

Yaklaşık 40 yıldır devam eden ve Türkiye'nin ayağına pranga yapılmış terör sorunundan herkesin kurtulması gerektiğini vurgulayan Durmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'de birçok nesil terörle büyüdü. Artık terörsüz Türkiye'ye geçmek, bin yıllık kardeşlik hukukunu daha da geliştirmek, pekiştirmek, geleceğe daha emin adımlarla yürümek, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada lider ülke konumuna getirmek son derece önemli. Zaten sosyolojik açıdan da bu ülke ve bu ortak kaderi paylaşan bu millet, birbirinden ayrılamaz. Etle tırnağın ötesine geçmiş. Muhakkak surette kardeşlik hukukunu geliştireceğiz."

Durmaz, ortak hedefler doğrultusunda daha modern ve müreffeh Türkiye için el ele verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bunun için de Genel Başkanımızın inisiyatifiyle başlayan 'Terörsüz Türkiye', bir fırsat olarak önümüzde duruyor. Umut ederiz ki bu bayram buna vesile olsun." dedi.

"Bu bayram, o bayram olacak gibi"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki de ziyaretlerinden ötürü MHP heyetine teşekkür ederek, herkesin bayramını kutladı.

Parti olarak mesajlarının başında "barış" geldiğini belirten Tiryaki, şunları kaydetti:

"Sanki bu bayram, o bayram olacak gibi. O yüzden hepimizi heyecanlandıran bir dönem. Sayın Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de başlattığı süreç, (Abdullah) Öcalan'ın 27 Şubat'ta yayımladığı mesaj ve daha sonra PKK'nın kongresini toplayıp örgütü feshedeceğini, silahlı mücadeleyi sona erdireceğini söylemesi, Türkiye açısından yepyeni bir barış iklimi doğmasına yol açtı. Geleceğe dair umutluyuz. Artık gözyaşını, kanı, ölümleri konuşmayacağımız bir dönem olmasını umuyoruz. Bu ülkenin kaynaklarının bu ülkenin halkına, yurttaşlarına, bu ülkeye harcanacağı bir dönem olsun. Savaşa, çatışmaya, silaha değil, huzura harcansın. Eminiz, böyle bir kapı da aralanmış olacak."

Tiryaki, barışın Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümü için önemli bir kapı açacağını vurgulayarak, sonuna kadar bu süreci destekleyeceklerini söyledi.

Meclis'te "Terörsüz Türkiye" çalışmaları için komisyon kurulmasının önemine işaret eden Tiryaki, "Meclis'te temsil edilen siyasi partiler, belki de bu ülkenin yüzde 95'inden fazlasını temsil ediyor. Dolayısıyla bunun zemini de var. Hiç kimse dışarıda kalmamış olacak. Meclis'te tartışılması çok değerli olur ve geciktirmemekte yarar var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çay ikramında açık çay içmeyi talep eden Durmaz, "'Demli çay içmiyorum.' desem, yanlış anlaşılacak." diyerek espri yaptı.

AK Parti heyetinin ziyareti

MHP'nin ardından DEM Parti'yi AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Tuba Özdemir ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Özge Çelik'ten oluşan heyet ziyaret etti.

Kurt, ev sahipliğinden dolayı teşekkür ettiği DEM Parti heyetinin bayramını kutladı.

Bayramların, dostluğun, yardımlaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğin hissedildiği önemli bir dönem olduğunu belirten Kurt, Filistin'de yaşanan soykırımın, zulmün bir an önce bitmesini diledi.

Kurt, bayramın, toplumun dayanışmasını, yardımlaşmasını önemli noktaya getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla, çağrısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle 'Terörsüz Türkiye' sürecinde önemli merhale kat edildi. Bu çerçevede silah bırakma, toplumun çok önem verdiği, toplumda ciddi karşılık bulan, bütün siyasi partilerin de destek vermesi gereken bir konu. Size teşekkür ediyorum, bu sürece DEM Parti de çok yoğun destek verdi. Artık bu dönemde, bu çağda böyle bir şeyin olması toplumun tüm kesimlerini yaralıyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik hukuku içerisinde, birbirimizin hukukuna saygı göstermek suretiyle ülkemizin beraberlik ve kardeşliğini de en iyi şekilde sağlayacak bir sürece geçiyor olmak bizi mutlu ediyor. Önemli olan burada artık nihai safhaya geçilmesi, yine silah bırakmanın, örgütün feshinin artık fiili noktada bir anlam kazanmasını bekliyoruz."

Tiryaki de ziyaretleri için Kurt'a teşekkür ederek, partililerin bayramını kutladı.

Türkiye'nin tarihi süreçten geçtiğine değinen Tiryaki, "Yepyeni bir sayfa açılmak üzere. Temennimiz olan barışın artık ete tırnağa büründüğü bir dönemden geçiyoruz. Umarız hepimizin çabasıyla, bu ülkedeki bütün siyasi partilerin çabasıyla bu amaca ulaşırız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP ve AK Parti'den DEM Parti'ye Bayram Ziyareti - Son Dakika

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