Miçotakis: Sırbistan'ın AB Üyeliği Hızlanmalı - Son Dakika
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Miçotakis: Sırbistan'ın AB Üyeliği Hızlanmalı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Sırbistan'ın AB üyeliğinin hızlanması gerektiğini vurguladı.

18.12.2024 21:46
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinin hızlanması gerektiğini belirtti.

AB ile Batı Balkan ülkeleri Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın liderlerinin Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldiği AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin girişinde konuşan Miçotakis, zirve gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Miçotakis, Yunanistan'ın, Batı Balkanlar'ın AB üyeliği perspektifini başından beri desteklediğini söyledi.

Sırbistan ve Arnavutluk'a ilişkin görüşünü paylaşan Miçotakis, "Batı Balkanlar'ın en büyük ülkesi Sırbirstan'ın, AB yolundaki ilerleyişinin hızlanmasının son derece gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu, bölgedeki istikrar için temel bir referans noktasıdır." dedi.

Kiryakos Miçotakis, Sırbistan'ın da üyelik için atması gereken adımların olduğunu ifade ederek, "Sırbistan, AB'de dış politikaya ilişkin alınmış ortak kararları uygulaması gerektiğinin farkında." diye konuştu.

Arnavutluk'un AB üyelik sürecine de değinen Miçotakis, Arnavutluk'taki Yunan azınlığın haklarının korunması gibi konuların üyelik sürecinde etkili olduğunu savundu.

Miçotakis, "Bu meseleler, artık Arnavutluk ve AB ilişkilerine dahildir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Miçotakis: Sırbistan'ın AB Üyeliği Hızlanmalı - Son Dakika

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