Microsoft'tan İtalya'ya 4,3 Milyar Euro Yatırım

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ROMA, 4 Ekim (Xinhua) -- Microsoft, yapay zeka ve bulut tabanlı veri merkezleri için altyapı geliştirmek üzere İtalya'da 4,3 milyar euro (4,74 milyar ABD doları) yatırım yapacak.

Açıklama, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Microsoft Başkanı Brad Smith arasında Roma'da Çarşamba günü yapılan görüşmenin ardından geldi.

Microsoft'un İtalya'da bugüne kadar yaptığı en büyük yatırım olacak yeni yatırımın, ülkenin Akdeniz'de dijital bir merkez olma konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Yatırım, İtalya'nın G7'nin dönem başkanlığında yapay zeka teknolojilerinin faydalarından yararlanma öncelikleriyle de örtüşüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Meloni, geçen hafta New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, aralarında Google'ın ana şirketlerinden Alphabet ile Open AI'nin de bulunduğu diğer büyük teknoloji devlerinin liderleriyle de ayrı ayrı görüştü.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, yeni veri merkezlerinin İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde kurulacağı ve tüm Akdeniz bölgesi ile Kuzey Afrika pazarlarına hizmet vermeyi amaçladığı belirtildi. Tesisler faaliyete geçtiklerinde, Avrupa'daki en büyük Microsoft veri merkezleri arasında yer alacak.

Plan ayrıca gelecek yılın sonuna kadar 1 milyon İtalyan vatandaşının yapay zeka kullanım yaygınlığını geliştirmeye yardımcı olacak eğitim programını da içeriyor. (1 euro = 1,11 ABD doları)