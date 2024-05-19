Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir 19 Mayıs'ı Kutladı

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir 19 Mayıs\'ı Kutladı

Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özdemir mesajında, 19 Mayıs'ın milletin azim ve bağımsızlık aşkının dünyaya ilan edildiği bir tarih olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk gençliğinin bu şanlı ve kutsal görevi layıkıyla yerine getireceğine olan inancını dile getirdi.

19.05.2024 10:45
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Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs'ın, milletin azim ve bağımsızlık aşkının dünyaya ilan edildiği, direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarih olduğunu belirtti.

19 Mayıs 1919'da Türk milletinin sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalktığını, son ve ebedi devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için topyekun bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilendiğini, nihayetinde kutlu bir zafere erişildiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün de Orhun Irmağı'ndan Malazgirt Ovası'na, İstanbul Surlarından Kocatepe sırtlarına uzanan tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla geleceğe yürüyor, atalarımızın bize emanet bıraktığı aziz vatanımızın ve al bayrağımızın ilimde ve irfanda, bilimde ve fende dünyanın parlayan yıldızı olması için mücadele ediyoruz. Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' diye belirttiği milli şuur ve karakter sahibi gençlerimizin tarihin kendilerine yüklemiş olduğu bu şanlı ve bir o kadar da kutsal görevi layıkıyla ifa edeceklerini biliyor, onlara şüphesiz güveniyoruz."

Özdemir, bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığını, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını saygıyla andığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

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