MİDYAT'TA 38 YIL ÖNCE PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ 9 KİŞİ, DUALARLA ANILDI - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MİDYAT'TA 38 YIL ÖNCE PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ 9 KİŞİ, DUALARLA ANILDI

08.07.2025 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) MİDYAT'TA 38 YIL ÖNCE PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ 9 KİŞİ, DUALARLA ANILDIMARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde, 8 Temmuz 1987 tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit edilen 7'si çocuk, 2'si kadın toplam 9 kişi, saldırının 38'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.

1) MİDYAT'TA 38 YIL ÖNCE PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ 9 KİŞİ, DUALARLA ANILDI

MARDİN'in Midyat ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde, 8 Temmuz 1987 tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit edilen 7'si çocuk, 2'si kadın toplam 9 kişi, saldırının 38'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Midyat ilçesine bağlı, Büyükşehir Yasasıyla mahalleye dönüşen Yuvalı'da; 8 Temmuz 1987'de PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla yaptığı saldırıda şehit olan Harbiye Dağ (16), Sinan Dağ (12), Lokman Dağ (10), Hüseyin Dağ (7), Türkan Dağ (4) ve Mehmet Sıraç Dağ (1) kardeşler ile kuzenleri Mehmet Salih Dağ (6), babaanneleri Ardahan Dağ (70) ve akrabaları Rukiye Dağ (25) için anma töreni düzenlendi. Yuvalı Mahallesi ve Başyurt Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, Midyat Jandarma Komando Tabur Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Büyükhan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sema Abanoz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Rıdvan Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, MHP İlçe Başkanı Kadir Akyol, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Başyurt Mezarlığı'ndaki programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz tarafından şehitler için dua edildi.

'EN ÇOK ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR'

Törenin ardından taziye evinde konuşan Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, "1987 yılının 8 Temmuz tarihinde acı bir olay yaşanmış Başyurtumuzda, Yuvalı Mahallemizde. Az önce olayın yaşandığı yeri de ziyaret ettik. Çoluk çocuk demeden birçok masum insanın adeta katledildiği bir an yaşanmış burada. Tabi milletimizin bağrına geçmişten günümüze birçok acı düştü. Acı olay yaşandı bu topraklarda. Ama tabi ateş düştüğü yeri yakıyor. Latife teyzemizin evlatları ve eşi rahmetli olmuş. Rabbim sabrını artırsın. Geçmişten günümüze şehadete erişen tüm vatandaşlarımıza rabbimden rahmet diliyorum. Tabi bu acı olayların tekrar bu memlekette, ülkemizde yaşanmamasını da yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. İç ve dış mihraklara fırsat vermesin. İnşallah bundan sonra da hem iyi günümüzde hem kötü günümüzde bir ve beraber olmayı Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi.

'ANNEM ONLARI KURTARMAYA GİDERKEN ŞEHİT EDİLDİ'

Saldırıda annesi Rukiye Dağ'ı kaybeden Mehmet Şirin Dağ, "Dayımın evine baskın yapıldı. Çocuklar zaten yatıyorlardı, onları katlettikten sonra annem de evden çıkıyor onların imdadına geliyor. Annemi de yolda yakalayıp öldürdüler. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bugünden sonra zaten Erdoğan ve Sayın Bahçeli taşın altına elini koydular. Bir barış süreci içerisindeyiz. Gerekirse biz de destekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Midyat, Terör, Çocuk, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİDYAT'TA 38 YIL ÖNCE PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ 9 KİŞİ, DUALARLA ANILDI - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’nın Türkiye açıklamasına sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Türkiye açıklamasına sert tepki
Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı Gözler bugünkü duruşmada Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı! Gözler bugünkü duruşmada
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Ece Erken ve Sinan Akçıl’dan ayrılık açıklaması Ece Erken ve Sinan Akçıl'dan ayrılık açıklaması
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza 4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza
Teksas’taki sel felaketinde can kaybı 104’e yükseldi Teksas'taki sel felaketinde can kaybı 104'e yükseldi
78 canın hesabı soruluyor Kartalkaya davasında 2. gün 78 canın hesabı soruluyor! Kartalkaya davasında 2. gün
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor İşte ön plana çıkan model Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model

20:56
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
20:55
Galatasaray’da ayrılıklar üst üste Halil Dervişoğlu’nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da ayrılıklar üst üste! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu
20:32
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
18:59
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi Aradaki fark dikkat çekici
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
12:08
Fenerbahçe’de 3 imza birden
Fenerbahçe'de 3 imza birden
11:57
Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu İşte Mehmet Engin Tüter’in ilk ifadesi
Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
10:58
İbrahim Tatlıses’in sünnet yaşı ilk kez ortaya çıktı, duyan herkes dondu kaldı
İbrahim Tatlıses'in sünnet yaşı ilk kez ortaya çıktı, duyan herkes dondu kaldı
10:55
Kartalkaya duruşmasında “yangın raporu“ tartışması: Otelin kapatılması gerekirdi
Kartalkaya duruşmasında "yangın raporu" tartışması: Otelin kapatılması gerekirdi
10:46
Fenomen dansçı, mahrem yerlerini gösterme suçundan tutuklandı
Fenomen dansçı, mahrem yerlerini gösterme suçundan tutuklandı
10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 22:21:12. #7.13#
SON DAKİKA: MİDYAT'TA 38 YIL ÖNCE PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ 9 KİŞİ, DUALARLA ANILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.