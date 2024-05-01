Midyat\'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İdris A. yönetimindeki 06 CEB 352 plakalı otomobil, Gelinkaya Kavşağında plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştıktan sonra takla attı.
Kazada, İdris A. ve Ahmet A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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