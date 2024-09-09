Midyat'ta Yeni Eğitim Yılı Başladı

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Midyat ilçesinde 30 bin 572 öğrenci ve 1832 öğretmen için 156 okulda yeni eğitim öğretim yılı başladı.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir ile Mehmetçik İlkokulu/Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Özdemir, 2024-2025 eğitim öğretim yılının tüm eğitimci, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim yılının olması temennisinde bulundu.

Sınıfları ziyaret eden Özdemir, öğrencilerle " Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" konulu sinevizyonu izledi.