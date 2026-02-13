Mihalgazi Kadınlarından Erdoğan'a Destek

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaşayan kadınlar, yöresel kıyafetleri nedeniyle sosyal medyada yapılan paylaşımla hedefe alınan Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen desteğin kendilerini güçlü hissettirdiğini söyledi.

Mihalgazili kadınlar, yöresel kıyafetleri olan beyaz tülbent ve şalvarlarıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'le birlikte AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yer aldı.

Önceki günkü toplantının ardından ilçeye dönen kadınlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantıda Belediye Başkanı Güneş ile kendilerine yönelik desteği ve ilgisinden mutluluk duyduklarını anlattı.

Güneş'in ablası da olan Yurdanur Güneş, AA muhabirine, beyaz tülbent ve şalvarın geçmişten bugüne yöresel kıyafetleri olduğunu söyledi.

Günlük hayatlarının her alanında bu kıyafetleri giydiklerini kaydeden Güneş, "Daha öncelerde anneannelerimiz de bu kıyafetleri giyiyordu. Onlardan kalmıştı. Eskişehir'e de böyle gidiyoruz. Her yere böyle gidebiliyoruz." dedi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımından haberdar olduğunda kendisini çok kötü hissettiğini vurgulayan Güneş, "Bu bizim şahsi kıyafetimiz değil yöresel kıyafetimiz. O paylaşımı yapan kişinin sanırım annesi, babası da köylü. Onun annesi de şalvar giyiyor. O bizi değil aslında atalarımızı aşağıladı." diye konuştu.

Başkan Güneş'e yapılan saygısızlığın ardından Türkiye'nin farklı yerlerinden destekler olduğunu dile getiren Güneş, bu desteğin kendilerini çok sevindirdiğini kaydetti.

Yurdanur Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini TBMM Grup Toplantısı'na davetiyle ilgili olarak, "Mihalgazili olarak gurur duyduk. Beyaz tülbentli, şalvarlı olarak çok gurur duyduk. Çok sevindik. Zaten Cumhurbaşkanımızı da çok seviyoruz. Eminim o da bizi çok seviyor. Onun için biz mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki programda kendilerine olan yaklaşımının çok güzel olduğunu söyleyen Güneş, şöyle konuştu:

"Her zaman çok iyi davranıyor. Çok güler yüzlü davranıyor. Onunla görüştüğümüz, yanımızda olduğu için çok mutluyuz. Mihalgazili olarak çok güçlüyüz. Cumhurbaşkanımız yıllar önce küçük bir ilçe olduğumuz halde geldi. Bizim bu kıyafetimiz Eskişehir'e ait. Ben bildim bileli böyle giyiniyorum. Annem de böyle giyiniyordu. Anneannem de böyle giyiniyordu. Anneannemin annesi de böyle giyiniyordu. Başka kıyafet bilmiyorum. Onun için kıyafetimizle mutluyuz, gurur duyuyoruz."

"Her yerde beyaz örtü ve şalvarla geziyoruz"

Neşe Ak ise ilçe sakini olarak kendileri gibi yöresel kıyafetle belediye başkanlığı görevi yürüten Başkan Güneş'in giyiminin eleştirilmesine çok üzüldüğünü ifade etti.

Atalarının da kendileri gibi giyindiğini anlatan Ak, "Her yerde beyaz örtü ve şalvarla geziyoruz. O yüzden bizi zaten bilenler biliyor. Bilenlerimiz sonuna kadar arkamızda, destekliyorlar sağ olsunlar. Bilmeyen birkaç kişinin yaptığı bu densizlikten dolayı gerçekten çok üzüldük." dedi.

Başkan Güneş'in kıyafeti nedeniyle geçmişte de benzer durumlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Ak, şöyle devam etti:

"Başkanımız bunları umursamıyordu. Bu defa bu gerçekten çok hakaret düzeyine çıktığı için buna gerçekten hepimiz çok üzüldük. Ayrıca sadece başkanımıza değil, bunu başkanımızı hedef alarak bütün köylü kadınlarımıza yapılmış bir hakaret olarak görüyoruz. Köylülerimizi bir cemiyet içinde göremiyorlar sanki. Sonuçta bütün herkes köyden geliyor. Köylülerimiz okuyup bir yerlere geliyor. Köyden giden açık olduğu zaman tepki görmüyor. Yöresel kıyafetiyle gezdiği zaman niye tepki görüyor? Buna üzülüyoruz."

"Bu olayda da sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadı, desteğini yine gösterdi"

Zeynep Güneş'in ilçede üç dönemdir görevi başında olduğuna değinen Ak, "Başkanımız şimdiye kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında da kıyafeti yüzünden utanmayarak kendisini her yerde gösterdiği için övgü almış birisi. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız sağ olsun bize her zaman farklı bir konumda sahip çıktı. Beyaz örtmeli, şalvarlı kadınlarımızı her zaman ön planda tuttu. Her zaman sonuna kadar arkamızdaydı. Bu olayda da sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadı, desteğini yine gösterdi." diye konuştu.

"Bu tülbenti taşımaktan onur duyuyoruz"

Ziver Gümüş de Güneş'e hakaret eden kişinin olayın ardından tutuklanmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bunu yapan kişi Başkanımız ile bizi rencide etti. Bence dersine iyi yerden çalışamamış. Başkanımız cahil olsa üç dönem başkanlık yapamazdı. Bu tülbenti taşımaktan onur duyuyoruz. Atalarımızdan böyle gördük. Bizim onur kaynağımız, bir simgemiz. Ne gördüysek onu yapacağız. Başkanımız taşıyorsa gurur duyuyoruz, biz de taşıyacağız, gurur duyacağız. Atalarımızdan böyle gördük, böyle gidiyor." dedi.

Zeynep Güneş'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında görünce ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu vurgulayan Gümüş, "Cumhurbaşkanımızın, Başkanımızın yanına oturması benim onur kaynağım. Beni çok etkiledi. Hiç oturmadım, hep ayakta alkışladım. Cumhurbaşkanımız 'Zeynep Güneş' deyince kendimden geçiyorum. Bizi temsil eder gibi oluyor. Desteği bize aşırı derecede güç verdi. Bizim ilçemize bile indi. Bizim onur kaynağımız oldu. Hep destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Satife Tek de sosyal medyadaki paylaşımı kendisi de Başkan Güneş gibi giyindiği için üzerine aldığını kaydederek, "Gururuma çok dokundu. Sözleri çok yanlıştı. Geçmişimiz böyle geleceğimiz de böyle olacak. Biz bunu değiştirmeyiz." diye konuştu.

Her yerde bu kıyafetleri giydiklerini aktaran Tek, "Tarlada hep beyaz örtmeliyiz. Hiç başka bir rengimiz de yok. Yaz kış tarlada çalışıp üretiyoruz. Serada çalışıyoruz yaz kış üretim yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Tek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğinden dolayı gururlu olduklarını sözlerine ekledi.