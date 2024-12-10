Mikati: Suriyeli Yetkililer Takipte

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, hükümetinin uluslararası yasalara bağlılığını teyit ederek Suriyeli eski yetkililerin ülkesine girme konusunu yakından takip ettiğini belirtti.

Mikati'nin, bazı eski Suriyeli yetkililerin Lübnan'a girdiği ya da başka ülkelere geçmek için ülkeden geçtiği ifadelerine ilişkin yaptığı açıklama, Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yayımlandı.

Lübnan hükümetinin, ülke ve uluslararası yasalara dayanan bir politika izlediğini ifade eden Mikati, bu politikanın Lübnan'ın yüz binlerce Suriyeli kardeşini kabul ettiği önceki dönemde de yürütüldüğünü anımsattı.

Mikati, bu meseleyi yakından takip ettiğini; bu çerçevede Lübnan Adalet Bakanı Henry Huri, Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Cemal Haccer, Kamu Güvenliği Genel Müdür Vekili Tümgeneral İlyas Bisari ile yoğun temaslarda bulunduğunu kaydetti.

Başbakan, bu meseleyle, yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde, yetkili yargı mekanizmasının denetimi altında, Lübnan'ın ve Lübnanlıların çıkarlarını; Suriye halkıyla ilişkilerin geleceğini güvence altına alacak şekilde ilgilenilmesine dair talimat verdiğini sözlerine ekledi.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.