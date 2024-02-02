Mikerinos Piramidi\'nin Granitle Kaplanması Tartışmalara Yol Açıyor

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Mısır'daki Giza piramitlerinden en küçüğünün restorasyonu sırasında dış cephenin granitle kaplanması kararı, bilimsel standartları karşılamadığı gerekçesiyle arkeologları endişelendiriyor.

The Washington Post'un haberine göre, Giza piramitlerinden en küçüğü olan 4 bin 500 yıllık Mikerinos Piramidi'nin restorasyonu tartışmalara yol açtı.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, geçen hafta Mısır- Japon ortak arkeolojik misyonunun, Kral Menkaure için inşa edilen Mikerinos Piramidi'nin dış cephesinin granit bloklarla restore edilmesi için çalışma yürüteceğini açıkladı.

Restorasyon projesi Japonya tarafından finanse ediliyor.

Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziry, Facebook paylaşımlarında, piramidin milattan önce 2490 civarında inşa edildiğini belirtti.

Çalışmaların en az 3 yıl süreceğini ifade eden Waziry, restorasyonu "yüzyılın projesi" olarak nitelendirdi.

Ancak kararı turist çekme girişimi olarak tanımlayan bazı arkeologlar, girişimin antik eseri tehlikeye atabileceğinden endişe duyuyor.

Kararın bilimsel standartları karşılamadığını savunan arkeologlar, restorasyon girişiminin kutsallığa saygısızlık olduğu yönündeki endişelerini dile getiriyor.

Mısır'daki Arap Bilim, Teknoloji ve Deniz Taşımacılığı Akademisinde arkeolog ve Mısır bilimci Monica Hanna'nın paylaştığı açıklamada, bir grup arkeoloğun projeyi "tamamen bilim dışı" olarak nitelendirdiği ifade edildi.

Girişimin arkasındakilerin reklam peşinde koşmakla suçlandığı açıklamada, projeyi sürdürmenin, Mısır'ın antik eserlerini tahrif etmek, antik çağı ve tarihini baltalamakla eş değer olduğu dile getirildi.

ABD'deki California Üniversitesinden (UCLA) Mısır sanatı ve mimarisi üzerine çalışan Prof. Kathlyn Cooney, bir nesneyi bulunduğu haliyle muhafaza etmek ile onu iyileştiren, değiştiren, güzelleştiren restorasyon arasındaki farka dikkati çekerek, "Ne pahasına olursa olsun (restorasyondan) kaçınılmalıdır." dedi.

UNESCO bilgilendirilmemiş

Mikerinos Piramidi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Gazetenin sorularını yazılı cevaplayan UNESCO yetkilileri, projeye ilişkin bilgilendirilmediklerini ve konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Mısırlı yetkililerden talepte bulunduklarını söyledi.

Öte yandan, artan eleştiriler hükümeti harekete geçmeye zorladı. Devam eden projenin gözden geçirilmesi için uzmanlardan oluşan bir komisyon görevlendirildi.

Giza piramitlerinin en küçüğü olarak bilinen Mikerinos Piramidi 62 metre yüksekliğinde.