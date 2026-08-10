Mikroplastik Kirliliğiyle Mücadele Artıyor - Son Dakika
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Mikroplastik Kirliliğiyle Mücadele Artıyor

Mikroplastik Kirliliğiyle Mücadele Artıyor
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Türkiye, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği için denetimleri ve yaptırımları artırıyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Fatih Ekmekçi, Akdeniz Bölgesi'nde kıyı ve denizlerde görülen mikroplastik kirliliği ile mücadele kapsamında denetimlerin ve yaptırımların artırıldığını belirterek, "Çevreyi, havayı, suyu, mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişi ve kuruma müsaade etmeyeceğiz. Çevre Kanunu'nun bize vermiş olduğu yetkiyi en iyi şekilde kullanacağız. Gerekirse tesisi kapatırız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği ile mücadele kapsamında 6 ilde seri denetimlere devam ediyor. Denizde ise temizlik çalışmaları yürütülüyor. Türkiye Çevre Ajansı DERİA, deniz süpürge araçları ile kirlilik tespit edilen noktalarda temizlik çalışmalarını sürdürürken, 10 günde 27 metreküp atık toplandı.

40 GÜNDE 19 TESİS KAPATILDI

Bakanlığa bağlı ekipler; Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya, Mersin ve Muğla illerini kapsayan çalışmalarda, 1 Temmuz'dan itibaren 604 denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda 40 günde 19 tesis kapatılırken, 52 tesise toplam 118,2 milyon TL ceza uygulandı. Adana'da ise 109 atık su arıtma tesisi ve plastik geri dönüşüm tesisinde denetim yapıldı. Bu tesislerden 13'üne idari işlem uygulanırken, 5'inin faaliyetine son verildi. Ayrıca toplamda 35 milyon 402 bin 961 TL cezai işlem uygulandı.

TÜRKİYE'DE 5 YILDA 43 BİN 96 TESİS DENETLENDİ

Denetimler kapsamında Adana'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Fatih Ekmekçi, Seyhan ilçesindeki Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan Seyhan Nehri TD-7 ile TD-0 kanallarının birleşim noktasındaki denetimlere katıldı. Burada basın açıklaması yapan Ekmekçi, "2021 yılı itibarıyla Türkiye genelinde plastik ve geri dönüşümcülerle ilgili 43 bin 96 denetim yaptık. 2 bin 866 tane denetim sonucunda 2 milyar 300 milyon TL cezai işlem uyguladık, 322 tesisin de faaliyetini durdurduk. Akdeniz'e akan nehirlerle ilgili Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya, Mersin ve Muğla bölgelerimiz için 1 Temmuz itibarıyla Bakanımız Murat Kurum'un talimatları üzerine 604 denetim yaptık. 52 tane tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik, 19 tesisin faaliyetini durdurma kararı verdik. Adana bazında ise 109 tesisi denetledik. Burada da 5 tesisi faaliyetten menettik ve cezai işlemler uyguladık" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR DENİZLERDE DE 428 NOKTADA DEVAM EDİYOR

Bakanlık olarak denizdeki plastik kirliliği üzerine de çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ekmekçi, "Bu bağlamda tüm Türkiye'de 428 noktada deniz izleme noktalarımız mevcut. Halihazırda Akdeniz Bölgesi'nde 10 sabit noktada mikroplastik ve plastik atıkları ayrıca inceliyoruz. ODTÜ ile birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Onların da ilk tespiti, Taşucu Limanı'ndan itibaren Antalya kıyıları ekseninde bir mikroplastik kirliliğinin var olduğunu belirttiler. Ancak bunun mevsim koşullarıyla irtibatlı olduğunu söylediler. Bunların değerlendirmesini de yıllık raporlarla bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TEMİZ TOPLUM İÇİN KİTLESEL ŞEKİLDE ÇALIŞMALIYIZ'

Bakanlık olarak bu kirliliğin önüne geçmek adına yaptırımların artarak devam edeceğini sözlerine ekleyen Ekmekçi, şöyle konuştu:

"Çevre ile uyumlu çalışan, çevreye duyarlı sanayicinin biz her zaman arkasındayız. Bu anlamda desteklerimiz devam edecek. Ancak çevreyi, havayı, suyu, mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişi ve kuruma müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Çevre Kanunu'nun bize vermiş olduğu yetkiyi, en iyi şekilde kullanacağız. Kimse, 'Ben bu işi devam ettiririm' diye düşünmesin. Gerekirse tesisi kapatırız. Öte yandan, yerel yönetimler de atık su ve kanalizasyon hattıyla ilgili temizlik çalışmalarını düzenli şekilde uygulamalıdır. Bu hatlar DSİ Genel Müdürlüğümüzün kullandığı bir hat ve buradaki kirlilik sonuçta tarımsal üretimi de etkiliyor. Temiz bir toplum olarak kitlesel bir şekilde çalışmalıyız. Yerel yönetimler de bu anlamda görevlerini yerine getirmesi gerekir."

Kaynak: DHA

Akdeniz, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mikroplastik Kirliliğiyle Mücadele Artıyor - Son Dakika

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