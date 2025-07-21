Milano Belediye Başkanı Yolsuzluk Soruşturmasına Maruz Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Milano Belediye Başkanı Yolsuzluk Soruşturmasına Maruz Kaldı

21.07.2025 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milano Belediye Başkanı Sala, yolsuzluk iddialarına rağmen görevine devam edeceğini açıkladı.

İtalya'da Milano Belediyesinin kentsel dönüşüm ve şehir planlama işlerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, "Ellerim temiz" diyerek, kendini savundu ve görevine devam edeceğini belirtti.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda geçen hafta Mali Polis ekiplerinin, Milano Belediyesi ile bazı şüphelilerin evlerinde büyük gayrimenkul projelerinde bazı usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirdiği aramalarla gündeme gelen soruşturmanın yankıları sürüyor.

Aralarında Milano Belediye Başkanı Sala, Milano Belediye Yönetimi'nde kentsel dönüşüm sorumlusu Giancarlo Tancredi, büyük projelerde yer alan Coima Gayrimenkul Grubu'nun kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Manfredi Catella ile ünlü mimar Stefano Boeri gibi isimlerin de olduğu toplamda 74 kişinin soruşturulduğu sürece ilişkin, iki isim açıklamalarda bulundu.

Ülke gündemini sarsan soruşturmayla ilgili Milano Belediye Meclisi'ne hitap eden Başkan Sala, "Benim ellerim temiz. İki dönemdir belediye başkanlığı görevini üstlenmenin hem yükünü hem de onurunu taşıyarak yaptığım her şey, her zaman vatandaşların ve bu kentin insanlarının çıkarı doğrultusunda oldu. Şahsıma menfaat sağlayan tek bir işlem dahi yoktur." dedi.

Soruşturmada adının geçmesinden ötürü büyük üzüntü duyduğunu belirten Sala, görevinden ayrılmayı da bir ara düşündüğünü belirtse de şu an için istifa etmeyeceğini belirterek, "Görevimi tam olarak yerine getirmek ve görevime devam etmek için her zamankinden daha fazla motivasyonum var." diye konuştu.

Söz konusu yolsuzluk soruşturmasının merkezinde yer alan Milano Belediye Yönetimi'nde kentsel dönüşüm sorumlusu Tancredi ise Başkan Sala'dan sonra söz alarak belediye meclis oturumunda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tancredi, "Bugün meclis üyeliği görevimden istifa ettim. Bu acı verici karara, yasal gelişmelerle başa çıkmanın en iyi yolu olduğuna inandığım için ve aynı zamanda ilgili kurumlara, yani belediye başkanına, meclisteki meslektaşlarıma, Milano halkına ve meclis üyelerine duyduğum saygıdan dolayı vardım." dedi.

Tancredi ayrıca belediye yönetimine destek veren bazı siyasi partilerin, soruşturmanın ardından kendisine karşı gösterdiği tavırdan hayal kırıklığına uğradığını da söyledi.

Sala ve Tancredi, belediye meclisinde konuşma yaparken, Scala Meydanı'nda toplanan bir grup protestocu, adı yolsuzluk soruşturmasına karışan Başkan Sala'yı istifa etmeye çağırdı.

Ülkede sağ koalisyon iktidarının başında bulunan Başbakan Giorgia Meloni, Sala'ya yönelik istifa çağrılarına mesafeli yaklaşırken, iktidar ortaklarından Lig'in lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini ise istifa çağrılarına destek verdi.

Salvini'nin partisi Lig'den, Sala'nın bugünkü konuşmasının ardından yapılan açıklamada, Milano'yu yöneten solun, "şehri milyonerler için bir butiğe dönüştürdüğü" savunularak, kentte hemen erken yerel seçime gidilmesi gerektiği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının, yolsuzluk, sahtecilik, bazı imar izinleri için rüşvet verilmesi, kaçak yapılaşma ve görevin kötüye kullanılması gibi iddialarla başlattığı soruşturma çerçevesinde, Milano'da şehrin çehresini değiştiren; son yıllarda yapılan büyük gökdelenlerden, 2026 Milano-Cortina Kış Oyunları için Olimpiyat Köyü inşasına, yenilenmesi ve çevresindeki alanların değerlendirilmesi gündemde olan San Siro Stadına kadar önemli büyük projeler ve üst düzey belediye yetkililerinin buralarda görevlerini kötüye kullanıp kullanmadığı inceleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Güncel, İtalya, Milano, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milano Belediye Başkanı Yolsuzluk Soruşturmasına Maruz Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Ankara’da Gazze protestosu ABD elçiliğine yürüdüler Ankara'da Gazze protestosu! ABD elçiliğine yürüdüler
Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı
İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmeler İstanbul’da yapılacak İran ve Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmeler İstanbul'da yapılacak
Beyşehir’de sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı Beyşehir'de sazlık alanda çıkan yangın panik yarattı
Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edildi Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Düğün dönüşü akraba dehşeti Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti Düğün dönüşü akraba dehşeti! Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti
Sakarya yangını 15 saattir sürüyor Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar
Türkiye’nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti
11 ilde dev operasyon 2,5 milyar TL’lik işlem hacmi olan çete çökertildi 11 ilde dev operasyon! 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi olan çete çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor

21:32
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
20:06
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 tahliye edildi
Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 tahliye edildi
19:20
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli’den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
18:51
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
16:25
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
09:52
12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
09:41
Yok artık Dzeko Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
Yok artık Dzeko! Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
09:30
Kocaeli’de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Kocaeli'de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı
09:20
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök’ün ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu
09:19
Bütün dünya Galatasaray’ı konuşacak Transferde tarihi hafta
Bütün dünya Galatasaray'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta
08:56
Filenin Sultanları’na büyük ayıp
Filenin Sultanları'na büyük ayıp
08:52
Çoğu çalışan bilmiyor Yıllık izni 4 gün uzatan hak
Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak
08:39
Ne aile ne akraba Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
Ne aile ne akraba! Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 21:52:45. #7.11#
SON DAKİKA: Milano Belediye Başkanı Yolsuzluk Soruşturmasına Maruz Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.