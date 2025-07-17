Milano'da Yolsuzluk Soruşturması: 74 Şüpheli - Son Dakika
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Milano'da Yolsuzluk Soruşturması: 74 Şüpheli

17.07.2025 20:18
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Milano Belediyesi'nde kentsel dönüşümle ilgili yolsuzluk soruşturmasında 74 kişi hakkında işlem yapıldı.

İtalya'da Milano Belediyesi'nde kentsel dönüşüm ve şehir planlama işlerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, soruşturulanların sayısının 74'e çıktığı ve bunların arasında Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala'nın da olduğu bildirildi.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve dün Mali Polis ekiplerinin, Milano Belediyesi ile bazı şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalar ve bazı gözaltı kararlarıyla kamuoyunda yankı yaratan soruşturma genişleyerek devam ediyor.

Başsavcılığın dün, aralarında Milano Belediye Yönetimi'nde kentsel dönüşüm sorumlusu Giancarlo Tancredi ile büyük projelerde yer alan Coima Gayrimenkul Grubu'nun kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Manfredi Catella'nın bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı emri çıkardığı soruşturma, kentin belediye başkanına kadar uzandı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Milano'da şehrin çehresini değiştiren büyük gayrimenkul projelerinde yolsuzluk, sahtecilik, rüşvet, kaçak yapılaşma ve görevin kötüye kullanılması gibi iddialarla başlatılan soruşturma sürecinde, halihazırda ünlü mimar Stefano Boeri ile Belediye Başkanı Sala'nın da aralarında olduğu 74 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Milano Belediye Başkanlığı görevini 9 yıldır yürüten Giuseppe Sala'nın, imar ruhsatı veren belediyenin ilgili komisyonu üzerinde nüfuzunu ve görevini kötüye kullandığına yönelik bazı iddialar nedeniyle soruşturma geçirdiği kaydedildi.

Soruşturmaya ilişkin haberlerde, Nisan ayına kadar, belediyede peyzaj komisyonu başkanlığını yürüten Giuseppe Marinoni'nin görevini bağımsız olarak yapmadığı ve Sala, Tancredi, Catella, Boeri'nin baskılarına boyun eğdiği ileri sürüldü.

Adının soruşturmada geçtiğini basından öğrendiğine dikkati çekerek buna tepki gösteren Başkan Sala, "Bir kişinin hakkında soruşturma açıldığını savcılıktan değil de gazeteden öğrenmesi çılgınlık." dedi.

Basında çıkan diğer haberlerde, Başkan Sala'nın pazartesi günü konuya ilişkin belediye meclisine hitap edeceği ve durumdan rahatsız olduğu ifade edildi.

Ülkede iktidarda bulunan sağ partiler; İtalya'nın Kardeşleri ile Lig Partisi'nin dışında muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi de iddialar sebebiyle Belediye Başkanı Sala'nın istifasını istedi.

Bu arada, Milano'da "dikey orman" olarak da bilinen botanik bahçesini andıran yüksek katlı binaları projelendiren ve soruşturmada adı geçen ünlü mimar Boeri, yanlış bir şey yapmadığını, kendisine atfedilen usulsüzlük iddiaları karşısında masumiyetinin kısa sürede tespit edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, İtalya, Milano, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milano'da Yolsuzluk Soruşturması: 74 Şüpheli - Son Dakika

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