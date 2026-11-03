Milas Belediye Başkan Vekilliği seçimini YENİ Parti adayı Gezgin 18 oyla kazandı

(MUĞLA) - Milas Belediye Başkan Vekilliği seçiminde YENİ Parti adayı Barbaros Gezgin'in 18 oy alarak seçilmesinin ardından konuşan YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, seçim sonucunu değerlendirerek, "Milas halkına, CHP'nin ve bugün itibarıyla YENİ Parti'nin kazanmış olduğu sosyal demokrat belediyecilik örneklerini burada sergilemeye devam edeceğiz" dedi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminde, salt çoğunluğun yeterli olduğu dördüncü turda YENİ Parti adayı Barbaros Gezgin ile Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş yarıştı. Toplam 32 meclis üyesinden 30'unun oy kullandığı seçimde 18 oy alan Gezgin, Milas Belediye Başkan Vekili seçildi. Sibel Karakaş 10 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

"ÜÇ TURDA DA ADAYIMIZA SAHİP ÇIKTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Seçimin ardından açıklama yapan YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Milas halkının tercihini Fevzi Topuz ve belediye meclis üyelerinden yana kullandığını hatırlattı. Topuz'un tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına tepki gösteren Tüzün, şöyle konuştu:

"Bugün 31 Mart 2024 tarihinde sandığa giden Milaslı hemşehrilerimiz tercihini yapmış idi. O tercihte Fevzi Topuz arkadaşımızı ve belediye meclis üyelerimizi seçti. Mazbatalarını aldı, görevlerine başlamış oldular. Yaşanan süreçte özellikle AKP'nin ve AKP yargısının, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere ve Cumhurbaşkanı adayımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza bu anlamda siyasi operasyon düzenlemektedir. Siyasi operasyonu düzenleyen AKP, siyaseten görevden uzaklaştırılmak istenen zihniyet yine AKP zihniyeti. Gözaltına alınan zihniyet yine kuşkusuz AKP'nin yarattığı bir zihniyet ve maalesef tutuklama sürecinde AKP'nin yargı kolları devreye girerek tutuklanmıştır.

İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırmasıyla birlikte ve Muğla Valiliği'nin saat ve tarih vermesiyle birlikte bugün burada belediye meclis üyeleri içerisinde bir seçim gerçekleştirdik. Evet, çok enteresan, çok ilginç sonuçlar oldu. Kuşkusuz üç partinin de 10'ar belediye meclis üyesi olmasıyla birlikte üç partinin de ayrı ayrı seçimlere gelen adayları vardı. Öncelikle YENİ Parti belediye meclisi grubumuza ve adayına sahip çıkan, ilk turda 10 oy, ikinci turda 10 oy ve üçüncü turda 10 oy vererek ona sahip çıktığı için tüm YENİ Partili belediye meclis üyelerimize şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum."

"MİLAS'TA SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİĞİN ÖRNEKLERİNİ SERGİLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Seçimin gizli oyla gerçekleştirildiğine dikkati çeken Tüzün, dördüncü turdaki oy dağılımına ilişkin değerlendirmede bulunurken Barbaros Gezgin'i de tebrik etti. Tüzün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette seçim sonucunun ne şekilde tecelli ettiğini dördüncü turda biz de bilemiyoruz. Gizli oydur. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 40 yıldır, 1989 sonrası sosyal demokrat belediyeciliğin örneklerini gösteren Milas halkına, CHP'nin ve bugün itibarıyla YENİ Parti'nin kazanmış olduğu sosyal demokrat belediyeciliğin örneklerini burada sergilemeye devam edeceğiz.

Sevgili Barbaros Gezgin arkadaşımı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Milas'ın emanetine en iyi şekilde sahip çıkma özlemimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Oylamaya katılan meclis üyelerine ve YENİ Parti'nin adayına sahip çıkan YENİ Partili belediye meclis üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum."