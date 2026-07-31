Milas Belediyesi Spor Kulübü Spor Okulları’nın açılış töreni gerçekleşti

(MUĞLA) - Milas Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren 2026 Yaz Spor Okulları, düzenlenen törenle açıldı. 10 farklı branşta 1.300'ün üzerinde öğrencinin eğitim alacağını belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, hedeflerinin altyapısı güçlü, milli takımlara sporcu yetiştiren kalıcı bir spor kulübü oluşturmak olduğunu söyledi.

Bünyesinde barındırdığı sporcuları milli takımlara ve profesyonel liglere kazandırmayı hedefleyen Milas Belediyesi Spor Kulübü, 2026 yılı Yaz Spor Okulları'nın açılışını düzenlediği törenle gerçekleştirdi. Tören; voleybol, hentbol, satranç, halk oyunları, modern dans, basketbol, masa tenisi, yüzme, atletizm ve cimnastik olmak üzere 10 farklı branştan genç sporcuların katılımıyla yapıldı.

Program, sporcuların branş afişleriyle tribünleri selamladığı geçit töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından minik sporcuların sergilediği cimnastik, halk oyunları ve modern dans gösterileri salondaki davetlilerden alkış aldı.

"TÜM SPORCULARIMIZ MİLAS'IN GURURUDUR"

Gösterilerin ardından konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, kulübün altyapı yatırımlarına ve elde edilen başarılara değindi. Tesislerin kullanım kapasitesini artırdıklarını ifade eden Başkan Topuz, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yine bu tarihlerde spor okullarımızın açılışını gerçekleştirmiştik. O günden bugüne sporcularımızla birlikte güzel anılar biriktirdik, önemli başarılara imza attık. Milas Belediye Spor Kulübü olarak göreve geldiğimiz günden bu yana altyapıya ve çocuklarımızın gelişimine büyük önem verdik. Sporu; fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimin önemli bir parçası olarak gördük. Bugün kulübümüz bünyesinde 10 farklı branşta faaliyet gösteriyor, takımlarımız ve sporcularımızla yerel, bölgesel ve ulusal organizasyonlarda önemli dereceler elde ediyoruz. Antrenör kadromuzu güçlendirdik, branşlarımızın ve antrenmanlarımızın niteliğini artırdık. Spor okullarımızda 1.300'ün üzerinde sporcu adayına ulaştık. Bu sayı, ailelerimizin ve çocuklarımızın kulübümüze duyduğu güveni de ortaya koyuyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'müzün çalışmalarıyla tesislerimizin kullanım kapasitesini artırdık. Spor salonlarımızı birçok branşın aynı anda faaliyet gösterebildiği aktif sosyal alanlara dönüştürdük. Bugün geldiğimiz noktada; erkek voleybol takımımız 2. Lig'e yükseldi. Hentbol takımımız, bölgesel müsabakaları namağlup tamamlayarak 2026 Türkiye 7'ncisi oldu. Kız voleybol takımımız farklı yaş kategorilerinde mücadele ediyor. Yüzme takımımız çeşitli organizasyonlarda dereceler ve kürsü başarıları elde etti. Atletizm takımımız, ulusal düzeyde farklı kategorilerde ikincilik ve üçüncülük dereceleri kazandı. Satranç sporcularımız Türkiye şampiyonalarına katıldı ve bireysel kategorilerde il dereceleri elde etti. Halk oyunları ekibimiz, jimnastik gruplarımız ve modern dans sporcularımız da çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Tüm sporcularımız Milas'ın gururudur. Bu başarıların arkasında velilerimizin güveni, antrenörlerimizin özverisi, sporcularımızın emeği ve yöneticilerimizin çalışmaları var. Her birinize teşekkür ediyorum. Hedefimiz; altyapısı güçlü, farklı branşlarda başarı gösteren ve Milas'ın adını gururla temsil eden kalıcı bir spor kulübü oluşturmaktır. 2026 Yaz Spor Okulları'mızın tüm çocuklarımıza keyifli, eğitici ve spor dolu bir yaz sunmasını diliyor, katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından antrenörlerden branşlar ve antrenman programları hakkında bilgi alan Başkan Topuz, sporcularla yakından ilgilendi. Açılış organizasyonu, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.