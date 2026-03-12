Milas'ta 17. Tarım Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milas'ta 17. Tarım Fuarı Açıldı

Milas\'ta 17. Tarım Fuarı Açıldı
12.03.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Milas'ta 208 firmanın katılımıyla açıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 17'ncisi düzenlenen Güney Ege, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı.

Hacı Apti Mahallesi'ndeki TARİŞ Pamuk Deposu'ndaki fuara, tarım ve bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar katıldı.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke törende yaptığı konuşmada, fuarın kadın üreticilere pozitif ayrımcılık sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, üreticilere ve sektör temsilcilerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ise il genelinde Milas'ın tarım ve hayvancılık alanındaki öncülüğüne vurgu yaparak, üreticilere desteklerinin devam ettiğini kaydetti.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da ilçede kurulacak fuar alanı için çalışma yaptıklarına işaret ederek, "Milas'a daha büyük ve daha güzel bir fuar alanı kazandırmak istiyoruz. Milas tarım, turizm ve sanayiyi içinde barındıran ender ilçelerden. Bu konuda Muğla'da tek sayılırız. Fuarımızın üreticimize ve fuara katılan firmalara hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, zeytin ve zeytinyağının başkenti olan Milas'ın tarım alanında da bir marka haline geldiğini belirtti.

İlçenin AB coğrafi işaretli ürünleri olduğuna dikkati çeken Özer, "Milas artık bir marka ve bu markayı daha iyi hale getirmek için bu fuarlar önemli." dedi.

Expoline Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Hakbilir ise 17. kez düzenlenen fuara 208 firmanın katıldığını kaydetti.

Milas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Akar da tarım fuarının Milas için önemine dikkat çekerek, fuarın üreticilerle sektörü buluşturduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile fuar açıldı. Protokol üyeleri, stantları gezerek, katılımcılara başarılar diledi.

Fuar, 15 Mart'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

Güney Ege, Güncel, Milas, Muğla, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas'ta 17. Tarım Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat

23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 23:56:13. #7.12#
SON DAKİKA: Milas'ta 17. Tarım Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.