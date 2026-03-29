Milas\'ta Köprü Çöktü

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, etkili olan kuvvetli yağmur sırasında Bafa-Gölköy mahallerini birbirine bağlayan köprü çöktü. Belediye ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı.

Milas'ta dün etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Bafa-Gölyaka mahallerini birbirine bağlayan köprü çöktü. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından köprü ve çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. İş makineleri ile bölgedeki hafriyatlar kaldırılırken, ulaşımın alternatif yollardan sağlanacağı belirtildi.