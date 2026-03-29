Milas'ta dün etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Bafa-Gölyaka mahallerini birbirine bağlayan köprü çöktü. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından köprü ve çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. İş makineleri ile bölgedeki hafriyatlar kaldırılırken, ulaşımın alternatif yollardan sağlanacağı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Milas'ta Köprü Çöktü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?