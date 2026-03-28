Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Millet kuyumculara hücum etmişti: Dev bankadan altın için çılgın tahmin

28.03.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve artan taleple yeniden yükselişe geçti. Gram altın 6 bin 400 TL bandını aşarken, dev bankadan yeni rekor tahmin geldi.

Altın piyasası, hafta başında yaşanan sert düşüşün ardından haftanın son işlem gününde güçlü bir toparlanma sergiledi. Küresel gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçen altın, yatırımcısına yeniden güven verdi.

ONS ALTINDA HIZLI TOPARLANMA

Hafta başında 4.097,99 dolar ile son dört ayın en düşük seviyesini gören spot altın, cuma günü yüzde 2,55 yükselerek 4 bin 493 dolara çıktı. Gün içinde 4 bin 555 dolar seviyesinin test edilmesi, piyasada yukarı yönlü hareketin güç kazandığını gösterdi.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Ons altındaki artış yurt içi piyasalara da yansıdı. Gram altın, haftanın son işlem gününde yüzde 2,74 değer kazanarak 6 bin 418 liraya yükseldi.

ORTADOĞU GERİLİMİ ETKİLİ OLUYOR

Ortadoğu’da çatışmaların dördüncü haftasına girilmesi ve gerilimin bölge geneline yayılması, küresel piyasalarda belirsizliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için verdiği sürenin uzatılmasına rağmen petrol fiyatlarının 110 doların üzerinde kalması dikkat çekti. Artan enerji ve gübre maliyetleri ise küresel ekonomide enflasyon baskısını artırdı.

FAİZ BEKLENTİLERİ PİYASAYI ETKİLİYOR

Yükselen enflasyon beklentileri, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimleri yerine yeniden faiz artırımlarına yönelebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturabilecek bir unsur olarak değerlendirildi.

DEV BANKA BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Commerzbank, altına ilişkin yıl sonu beklentisini 4 bin 900 dolardan 5 bin dolara yükseltti. Banka, son düşüşün geçici olduğunu belirterek altın piyasasına yönelik olumlu beklentisini sürdürdü. Ayrıca İran’daki savaşın ilkbaharda sona erebileceği ve bunun faiz artışı beklentilerini sınırlayabileceği ifade edildi. Buna göre Fed’in ilerleyen dönemde yeniden faiz indirimlerine dönerek gelecek yıl ortasına kadar toplam 75 baz puanlık indirim yapabileceği öngörüldü.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Altındaki yükselişin etkisiyle diğer değerli metallerde de artış yaşandı. Gümüş yüzde 2,41 yükselerek 69,74 dolara, platin yüzde 1,86 artışla 1.871 dolara, paladyum ise yüzde 1,41 değer kazanarak 1.395 dolara çıktı.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR 

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 13:00:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.