Dusak Pazaryeri\'nde Ziyaretlerde Bulundu

Güncel

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Abdürrahim Dusak, Türkiye Buluşmaları programı kapsamında Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Dusak'a ziyaretlerinde, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Merkez İlçe Koordinatörü Fatih Yel, İl Sosyal Politikalar Başkanı Hülya Avcı, partinin ilçe teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Şehit aileleri, engelli ve hastaları, esnaf ve kahvehane ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden Dusak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.