Milletvekili Dolandırıldı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milletvekili Dolandırıldı!

Milletvekili Dolandırıldı!
19.06.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Mersin Milletvekili Kocamaz, telefonla dolandırılarak 2,5 milyon TL ve 10 kilo altınını kaybetti.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, telefonda kendisini Mersin Terörle Mücadele (TEM) Müdürü olarak tanıtan şüpheli ve arkadaşı tarafından dolandırıldı. Kocamaz'ın 2,5 milyon TL ve 10 kilo altınını alan 2 şüpheli, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

14 Haziran'da İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini Mersin TEM Müdürü olarak tanıttı. Kocamaz'a, Mersin'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda kimliğinin çıktığını söyleyen kişi, şüphelilerin yakalanması için plan yaptıklarını ifade ederek para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim etmesi gerektiğini belirtti. Şüpheli, operasyon gizliliğini gerekçe göstererek Kocamaz'ın çevresiyle iletişimini kesmesini istedi. Kocamaz da 16 Haziran'da kendisine verilen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Ayrıca yaklaşık 10 kilogram altın, ziynet eşyası ve 68 bin dolar ile 1900 avroyu Başkent Üniversitesi girişinde şüpheliye elden teslim etti.

'ALTINLARIMI TESLİM ETMEYE İKNA ETTİLER'

Bir süre sonra durumdan şüphelenen Kocamaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Kocamaz, emniyetteki ifadesinde, "14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM Müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek, altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler. Konutkent'teki evimden çıkarak altınları ve parayı çanta içerisine koymak suretiyle Başkent Üniversitesi önünde çantayı bir şahsa teslim ettim" dedi. Polisin çalışması sonucu 2 şüpheli, İstanbul'da taksinin içinde altın ve paralarla yakalandı. Ankara'ya getirilen şüpheliler, adliyeye sevk edilerek hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Milletvekili, İYİ Parti, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milletvekili Dolandırıldı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran’dan çok daha rahatsız edici İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici
Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti olay kamerada Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti; olay kamerada
İsmail Kartal telefonla aradı Fenerbahçe’de şimdi de Dusan Tadic sürprizi İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
Türkiye’nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu Türkiye'nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu
Fildişi Sahili’ne tarihi maç öncesi şok Wahi’yi ülkeye almadılar Fildişi Sahili'ne tarihi maç öncesi şok! Wahi'yi ülkeye almadılar
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı

15:36
Erdoğan’dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin
Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
14:27
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 15:55:01. #7.13#
SON DAKİKA: Milletvekili Dolandırıldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.