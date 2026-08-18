Milletvekili Meriç Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Gaziantep'te Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasında.
OLAY ANI KAMERADA
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in, uğradığı bıçaklı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan arbede sırasında Seydi Ahmet K.'nın elindeki bıçakla Milletvekili Meriç'i yaraladığı görüldü.
Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,
Kaynak: DHA
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