Milletvekilleri, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını oyladı

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan ile İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafını seçen Aksal, " Gazze: Kanıt" isimli seçkiden de Ali Jadallah'ın "Son sığınak" adlı fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde Ali Atmaca'ın "İstikbal göklerde" fotoğrafını oylayan Aksal, çevre ve yaşam kategorisinde ise "Gökyüzü köprüsü" fotoğrafını seçti. Aksal, spor seçkisinde tercihini Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafından yana kullandı.

CHP Edirne Milletvekili Yazgan

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafına oy verdi.

Çevre ve Yaşam seçkisinden Mahmut Serdar Alakuş'un "Sulak Dünya", haber kategorisinde Paul Hennessy'in "Uzaya doğru" fotoğrafını seçen Yazgan, spor kategorisinde ise tercihini Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" ile Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" isimli fotoğraflarından yana kullandı.

CHP Edirne Milletvekili Ün

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün de "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", "Gazze: Kanıt" isimli seçkiden de Mustafa Hassona'nın "Toz duman" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Çevre ve yaşam seçkisinden Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", haber kategorisinde Paul Hennessy'in "Uzaya doğru" fotoğrafını seçen Ün, spor kategorisinde de tercihini Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" fotoğrafından yana kullandı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencer'in "Depremin umudu" fotoğrafını seçerken "Gazze: Kanıt" isimli seçkiden de Belal Khaled'in çektiği "Haykırış" adlı fotoğrafa oy verdi.

"Haber" kategorisinde Somar Jodamovic'in "Uğurlama" fotoğrafını oylayan Akalın, "Çevre ve yaşam" kategorisinde de Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay" fotoğrafını seçti.

Akalın, "Spor" seçkisinde ise tercihini Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğrafından yana kullandı.